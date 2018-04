Real Madrid-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv. Diretta gratis e in chiaro su Mediaset

A volte nella vita i miracoli accadono. E’ quello che si augura la Juventus, impegnata mercoledì 11 marzo alle 20.45 allo stadio “Santiago Bernabeu” nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Servirà un’impresa epica: ribaltare lo 0-3 dell’andata. I book-makers quotano addirittura a 126 il successo dei bianconeri per 4-0.

Nel passaggio del turno della Vecchia Signora, peraltro priva dello squalificato Dybala, non crede praticamente nessuno, se non forse Massimiliano Allegri: “Siamo feriti, ma non ancora morti“. Il tecnico toscano, forte di una grande esperienza, sa che nel calcio spesso può accadere l’imponderabile. Sarebbe un reato non provarci. Il vantaggio sarà poter giocare con la mente libera e senza nulla da perdere. E’ chiaro che un gol nelle battute iniziali potrebbe in qualche modo mettere pressione al Real e riaprire la contesa.

La partita prenderà il via alle 20.45 e sarà visibile in diretta tv su Canale5, dunque gratis e in chiaro per tutti. Niente Canale20 questa volta: la scorsa settimana molti utenti hanno incontrato molti problemi nella sintonizzazione del canale. Ricordiamo che Canale5 è visibile esclusivamente sul digitale terrestre, dunque non sul decoder degli abbonati a Sky (a meno che non siano in possesso della digital key). Inoltre si potrà guardare il match anche in diretta streaming attraverso la piattaforma Premium Play.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 11 Aprile, Real Madrid-Juventus: ore 20.45, Diretta tv su Canale5













Foto: pagina FB Juventus