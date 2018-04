Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni: ritorno quarti Champions League. Cuadrado e Douglas Costa nell’attacco bianconero

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 dell’andata, la Juventus cerca l’impresa al Santiago Bernabeu con il Real Madrid, nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League. Il passaggio del turno sembra un miraggio, ma i bianconeri sono chiamati comunque ad una prova di carattere per cercare di prendersi almeno una rivincita con i Blancos. Andiamo quindi ad analizzare le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni di Real Madrid-Juventus.

Partiamo dai bianconeri, con Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno degli squalificati Dybala e Bentancur, ma avrà invece di nuovo a disposizione Pjanic e Benatia. In porta ci si affiderà all’esperienza di Buffon, tenuto a riposo con il Benevento, davanti a lui classica difesa a quattro con Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo tornerà quindi titolare Pjanic, che verrà affiancato da Khedira e Matuidi. In attacco, vista l’assenza di Dybala, Allegri dovrebbe sceglie di puntare su Cuadrado e Douglas Costa in supporto all’immancabile Higuain.

Per quanto riguarda il Real, Zinedine Zidane dovrà rinunciare allo squalificato Sergio Ramos e per questo in difesa insieme a Varane dovremmo vedere Vallejo, mentre sugli esterni ci saranno Carvajal e Marcelo. Confermato il resto della squadra, con Modric, Casemiro, Kroos a centrocampo, mentre in attacco Isco supporterà la coppia formata da Benzema e Cristiano Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI REAL MADRID-JUVENTUS

REAL MADRID (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zidane

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pijanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cuadrado. Allenatore: Allegri

