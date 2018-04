Roma-Barcellona, le probabili formazioni: ritorno quarti Champions League. Nainggolan torna dal primo minuto, Perotti ed El Shaarawy con Dzeko

Sarà una Roma votata all’attacco quella che scenderà in campo martedì 10 aprile all’Olimpico contro il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Rimontare il 4-1 del Camp Nou è impresa quasi impossibile, ma i giallorossi cercheranno di onorare al meglio l’impegno e di regalarsi la gioia di una vittoria tra le mura amiche contro una delle squadre più forti al mondo, dimostrando in tal modo ai propri tifosi di disporre di qualità tecniche e morali per competere ad armi pari con il gotha del calcio internazionale.

Di Francesco si affiderà al 4-3-3 con Alisson tra i pali, Fazio e Manolas al centro della difesa, Florenzi e Kolarov sulle corsie laterali. De Rossi dovrebbe agire ancora come vertice basso in mediana, mentre le mezz’ali saranno Strootman e Nainggolan, quest’ultimo grande assente all’andata per infortunio. El Shaarawy e Perotti, infine, avranno il compito di supportare la punta centrale Dzeko.

Valverde, dal canto suo, difficilmente apporterà variazioni sul tema, puntando ancora sul 4-4-2 con Pique e Umtiti davanti a Ter Stegen e i due terzini Sergi Roberto e Jordi Alba. In mediana dovrebbero esserci i soliti Busquets e Rakitic, con Dembelé e Iniesta pronti a garantire imprevedibilità sulle corsie esterne e ad ispirare la formidabile coppia d’attacco composta da Messi e Suarez.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Roma e Barcellona:

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Dembelé, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All.: Valverde.













