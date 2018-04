NBA 2018: vittorie fondamentali per Oklahoma e San Antonio. Gallinari dice addio ai playoff

Sei partite nella notte NBA. Mancano ormai pochi giorni alla fine della stagione regolare e la lotta playoff nella Western Conference è più viva che mai. A tenere ancora tutto aperto sono i Denver Nuggets, che non mollano assolutamente e grazie al successo contro i Los Angeles Clippers (134-115) riescono a restare ancora in corsa per un posto tra le migliori otto ad ovest. Un successo arrivato grazie ai 31 punti di Will Barton e soprattutto alla tripla doppia di Nikola Jokic, che ha messo a referto 23 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Per i Clippers, che non faranno i playoff per la prima volta dal 2011, non bastano i 24 punti di Lou Williams, mentre non ha giocato Danilo Gallinari, protagonista dell’ennesima stagione con tanti infortuni.

Con il successo di Denver, sono diventate fondamentali le vittorie di Oklahoma e San Antonio. I Thunder sono riusciti a vincere in casa di una Houston ormai certa del primo posto e che sta tirando il fiato in vista dei playoff. 108-102 il punteggio finale con OKC trascinata dai 24 punti a testa di Russell Westbrook e Paul George, mentre ai Rockets non sono bastati i 26 punti di James Harden

Gli Spurs, invece, hanno superato davanti ai propri tifosi i Portland Trai Blazers per 115-106 con 28 punti di LaMarcus Aldridge e i 17 punti, uscendo dalla panchina, dell’eterno Manu Ginobili. Per gli ospiti grande prova di Damian Lillard, che chiude con 33 punti in 35 minuti giocati.

Rimanendo sempre nella Western Conference, altro successo pesantissimo per la lotta playoff è stato quello di New Orleans. I Pelicans hanno superato 126-120 i Golden State Warriors trascinati dalla doppia doppia di Anthony Davis (34 punti e 12 rimbalzi). Ottime anche le prestazioni di Nikola Mirotic (28 punti) e Jrue Holiday (25). Ai campioni in carica non sono bastati i 41 punti e 10 rimbalzi di uno scatenato Kevin Durant.

Nella Eastern Conference si conoscono già le otto squadre che faranno i playoff, ma la griglia della post season è ancora tutta da formare. La vittoria di Milwaukee contro New York (115-102) permette ai Bucks di agganciare al sesto posto i Miami Heat e di staccare gli Washington Wizards. Anche senza Giannis Antetokounmpo, ci pensano Eric Bledsoe e Khris Middleton, entrambi autori di 22 punti.

Chiude il programma della notte NBA la vittoria dei Brooklyn Nets sui Chicago Bulls per 124-96. Il Miglior marcatore dell’incontro Quincy Acy, che, uscendo dalla panchina, mette a referto 21 punti.

Questo il riepilogo dei risultati

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 115-134

New York Knicks – Milwaukee Bucks 102-115

Chicago Bulls – Brooklyn Nets 96-124

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 120-126

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 102-108

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 116-105













