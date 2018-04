Real Madrid-Juventus: i bianconeri si qualificano se… Tutte le possibili combinazioni

Juve a caccia dell’impresa contro il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I bianconeri devono recuperare lo 0-3 dell’andata se vogliono proseguire la loro marcia verso la tanto agognata Coppa. Sarà un compito arduo al Santiago Bernabeu, ma i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno il dovere di provarci.

Il passivo, maturato in casa, è pesante. La Juve, di conseguenza, non ha altro risultato che vincere e farlo con tre gol di scarto. Qualsiasi altro risultato, infatti, porterebbe all’eliminazione dei bianconeri. Se i campioni d’Italia dovessero restituire al Real il 3-0 di otto giorni fa, allora si andrebbe ai supplementari. Il 4-1, invece, premierebbe la Juve, che nel computo complessivo avrebbe realizzato più reti in trasferta. Sarà così per qualsiasi risultato, superiore al 3-0, a patto di mantenere i tre gol di scarto.













Foto: Ciro Santangelo