Rally Corsica, Mondiale 2018: Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il secondo posto. Show di Sebastien Loeb!

Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori.

Ma se la vittoria è già ipotecata dal pilota della Ford Fiesta la giornata è stata tutt’altro che noiosa, perché ad entusiasmare ci ha pensato la lotta per il podio. Al termine della seconda giornata è l’estone Ott Tanak il secondo classificato. Il pilota della Toyota Yaris ha dominato la prova speciale 7, la Novella 1 di 17,39 chilometri, recuperando e bruciando proprio nell’ultima stage il belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Il distacco tra i due, a due speciali dalla fine, è di un solo decimo di secondo. Lotta per il podio avvincente, dalla quale si è chiamato fuori Kris Meeke. Un peccato per il nordirlandese, che aveva rimontato su Neuville ma ha rovinato tutto nell’ultima speciale (la Novella 2): a circa metà del percorso, infatti, il pilota della Citroen ha affrontato una curva a velocità troppo elevata, probabilmente per via di un errore negli appunti di navigazione, finendo fuori percorso e danneggiando in maniera irreparabile la sua C3.

La lotta per i due gradini del podio dietro Ogier, però, non è ristretta ai soli Tanak e Neuville, perché alle loro spalle incombe Esapekka Lappi (Toyota). Il finlandese ha vinto due prove su sei (la SS8, Cagnano-Pino-Canari2 di 35,61 km, e la SS10, Novella 2), portandosi in quarta posizione assoluta, a 10″ dai due piloti che lo precedono.

La palma di protagonista della seconda giornata spetta di diritto a Sebastien Loeb. L’asso francese, che ieri ha dovuto dire addio subito alle velleità di vittoria, è rientrato in gara grazie alla formula “Rally2” e l’ha fatto alla grande, vincendo ben tre prove oggi (la SS5, Cagnano-Pino-Canari 1 di 35,61 km, la SS6, Desert des Agriates 1 di 15,45 km, e la SS9, Desert Des Agriates 2). Uno show che, con la classifica è oramai compromessa, ha fatto aumentare i rimpianti in casa Citroen circa le possibilità di ritorno alla vittoria di Loeb.

Da segnalare, infine, anche il ritiro di Jari-Matti Latvala (Toyota), finito contro un albero nel corso della SS8.

La classifica del Rally di Corsica dopo due giornate

1. 1 FRA S. OGIER 2:43:07.7

2. 8 EST O. TÄNAK 2:43:52.2 +44.5 +44.5

3. 5 BEL T. NEUVILLE 2:43:52.3 +0.1 +44.6

4. 9 FIN E. LAPPI 2:44:02.6 +10.3 +54.9

5. 6 ESP D. SORDO 2:44:54.4 +51.8 +1:46.7

6. 2 GBR E. EVANS 2:44:57.5 +3.1 +1:49.8

7. 4 NOR A. MIKKELSEN 2:45:21.2 +23.7 +2:13.5

8. 31 CZE J. KOPECKY 2:51:30.6 +6:09.4 +8:22.9

9. 41 ITA F. ANDOLFI 2:54:34.9 +3:04.3 +11:27.2

10. 33 NOR O. VEIBY 2:55:20.5 +45.6 +12:12.8













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI