MotoGP, risultato e classifica qualifiche GP Argentina 2018: Jack Miller sorprende tutti sul bagnato con le slick, Marquez sesto, Dovizioso ottavo, Rossi undicesimo

Sarà Jack Miller (Ducati Pramac) a scattare davanti a tutti domani nel Gran Premio di Argentina della MotoGP. L’australiano sorprende i rivali andando a centrare una pole position che dire incredibile è davvero poco. Sull’asfalto ancora bagnato dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, infatti, è l’unico a provare le gomme slick e, proprio in extremis, ha saputo piazzare la zampata, combattendo con la sua moto in un T3 che era ancora particolarmente insidioso. Il portacolori del team Pramac ha saputo rischiare fino al limite, centrando però un risultato quanto mai meritato. Una sessione nella quale i colpi di scena non sono mancati, con Marc Marquez che termina in sesta posizione dopo avere, a sua volta, provato le gomme da asciutto, salvo tornare immediatamente ai box, togliendosi ogni chance di puntare alla prima posizione.

Dietro a Jack Miller, dunque, troviamo Dani Pedrosa (Honda) a 177 millesimi, dopo aver cullato a lungo il sogno di partire davanti a tutti domani. Completa la prima fila Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 212, dopo aver piazzato la pole a Losail. Seconda fila con tre spagnoli: Tito Rabat (Ducati Avintia) a mezzo secondo, quindi Alex Rins (Suzuki) a poco meno di sei decimi e, come detto, Marc Marquez che conclude a 601 millesimi, nonostante fosse il grande candidato alla pole.

Terza fila con un altro iberico, Aleix Espargaro (Aprilia) a circa sette decimi, davanti al nostro Andrea Dovizioso (Ducati) a 1.094 secondi e Maverick Vinales (Yamaha) a quasi due secondi. Decimo il britannico Cal Cruthclow (LCR Honda) a 2.151, davanti ad un Valentino Rossi (Yamaha) mai a suo agio in queste condizioni con la sua M1. Chiude in dodicesima posizione, invece, Andrea Iannone (Suzuki) a sua volta in difficoltà lungo tutta la qualifica.

Nella Q1 disputata con l’asfalto ancora bagnato, ma senza precipitazioni notevoli, non sono state provate le gomme da asciutto. I due piloti che riescono a salire in Q1 sono lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia) in 1:49.128 ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati) in 1:49.518. Terzo il ceco Karel Abraham (Ducati Angel Nieto) che precede Jorge Lorenzo (Ducati) che, a lungo in seconda posizione, viene beffato proprio dopo la bandiera a scacchi. Solamente ottavo il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) stranamente non a suo agio sul bagnato, mentre Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 Marc VDS) è dodicesimo su quattordici.

POS # PILOTA DISTACCO 1 43 J. MILLER 1:47.153 2 26 D. PEDROSA +0.177 3 5 J. ZARCO +0.212 4 53 T. RABAT +0.528 5 42 A. RINS +0.590 6 93 M. MARQUEZ +0.601 7 41 A. ESPARGARO +0.692 8 4 A. DOVIZIOSO +1.094 9 25 M. VIÑALES +1.891 10 35 C. CRUTCHLOW +2.151

Foto: Lorenzo Di Cola