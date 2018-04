Motomondiale, GP Argentina 2018 (domenica 8 aprile): programma, orari e tv delle 3 classi. Come vedere le gare in diretta streaming

Domani è il gran giorno delle gare domenicali del Motomondiale 2018, nel 2° round iridato in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo. Marc Marquez è parso essere il favorito, in qualunque condizione. Su asciutto e pioggia il Cabronçito sta volando in questo weekend ed è fermamente intenzionato a confermarsi quando conta, quando si taglia il traguardo sotto la bandiera a scacchi.

Proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo la Yamaha e la Ducati. Valentino Rossi e Maverick Vinales vorranno recitare ruoli da protagonisti ed anche se l’iberico sembra avere un vantaggio importante, con il meteo incerto ed anche la strategia, tutto può succedere. Confidano in Giove Pluvio anche a Borgo Panigale, visto che Andrea Dovizioso è stato particolarmente solido sul bagnato. Per Jorge Lorenzo, invece, il discorso sembra essere un po’ complicato. E’ nervoso l’iberico per una situazione interna al team non ideale, tenendo conto delle voci sul contratto del proprio contatto e del teammate.

Di seguito la programmazione della domenica che sarà coperta da Sky Sport, TV8 (in chiaro) ed in streaming su Sky Go. Inoltre vi saranno anche le solite DIRETTE LIVE di OASport testuali a farvi compagnia.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Domenica 8 aprile

ore 14.40-15.00, Moto3, Warm up, diretta

ore 15.10-15.30, Moto2, Warm up, diretta

ore 15.40-16.00, MotoGP, Warm up, diretta

ore 17.00, Moto3, Gara, diretta

ore 18.20, Moto2, Gara, diretta

ore 20.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 8 aprile

ore 17.00, Moto3, Gara, diretta

ore 18.20, Moto2, Gara, diretta

ore 20.00, MotoGP, Gara, diretta













Foto: Lorenzo Di Cola