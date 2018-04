Golf, Masters Augusta 2018: il calendario completo. Programma, orari e come vederlo in tv

Un parterre de rois a caccia della green jacket. Ci saranno tutti i migliori golfisti al mondo in occasione dell’Augusta Masters 2018, il primo Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 5 e domenica 8 dicembre sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia (USA). L’uomo più atteso è senza dubbio Tiger Woods, pronto a prendersi la scena e a dare la caccia al 15° Major della sua carriera per rinfocolare la rincorsa a Jack Nicklaus, che detiene il record di tornei vinti, ben 18, nello Slam.

Ma la pattuglia statunitense annovera anche Justin Thomas, Jordan Spieth e Dustin Johnson, tutti potenziali favoriti per la vittoria, al pari degli spagnoli Jon Rahm e Sergio Garcia (quest’ultimo detentore del trofeo), degli inglesi Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton, dell’australiano Jason Day e del nordirlandese Rory McIlroy.

L’Italia sarà rappresentata da Francesco Molinari, che ha iniziato la stagione fra alti e bassi ma ha tanta voglia di ben figurare dopo il secondo posto conquistato in occasione del PGA Championship 2017 alle spalle di Justin Thomas. Lo spettacolo prenderà il via mercoledì 4 aprile con il “par 3 contest”, un unico round di nove buche su un percorso par 27 in cui i giocatori generalmente portano con sé familiari e amici per fare da caddie.

Il torneo, invece, partirà giovedì 5 aprile con il primo round, che si svilupperà tra le 15.15 e l’1.30 ora italiana, al pari del secondo round previsto per il giorno seguente. Dopo il taglio, la durata degli ultimi due giri si accorcerà al punto che gli orari del torneo saranno compresi tra le 16.00 e l’1.00 ora italiana. Tutti i giri dell’Augusta Masters saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport 2 HD a partire dalle ore 21.00, ma sarà possibile guardare il torneo anche in diretta streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet SkyGo.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 4 aprile

Ore 21.00-23.00: par 3 contest (diretta Sky Sport 2 HD a partire dalle 21.00)

Giovedì 5 aprile

Ore 15.15-1.30: primo round (diretta Sky Sport 2 HD a partire dalle 21.00)

Venerdì 6 aprile

Ore 15.15-1.30: secondo round (diretta Sky Sport 2 HD a partire dalle 21.00)

Sabato 7 aprile

Ore 16.15-1.00: terzo round (diretta Sky Sport 2 HD a partire dalle 21.00)

Domenica 8 aprile

Ore 16.15-1.00: quarto round (diretta Sky Sport 2 HD a partire dalle 20.00)













Foto: Twitter European Tour