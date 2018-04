Orario Barcellona-Roma: quando si gioca l’andata dei quarti? Data, calendario, programma e tv: come seguire la partita

Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma.

Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo perso solo uno dei quattro incontri precedenti, anche se l’ultimo ko è stato piuttosto pesante: 6-1 in favore dei catalani davanti al proprio pubblico 2 anni fa. Le due squadre, infatti, furono sorteggiate nello stesso girone nella stagione 2015-2016 e nella gara dell’Olimpico, la rete del vantaggio di Luis Suarez, fu vanificata da uno spettacolare gol di Alessandro Florenzi, 10′ dopo, da distanza siderale. Mentre, come detto, al Camp Nou il successo di Messi e compagni fu netto.

Barcellona che, anche in questo caso, ha i favori del pronostico. Reduce da un brillante ottavo di finale contro il Chelsea di Antonio Conte, la formazione allenata da Ernesto Valverde, contando sul citato Messi ed un impianto di gioco assai ben organizzato, potrebbe sfruttare a proprio vantaggio il fattore campo per chiudere la sfida già nella serata iberica e proiettarsi al ritorno, a Roma, con maggior tranquillità. Uomini di Di Francesco che, da sfavoriti, cercheranno di esprimere tutte le loro potenzialità, forti degli ultimi risultati ottenuti in campionato e della rimonta in Champions contro la Shakhtar Donetsk del turno precedente.

COME VEDERLA E SEGUIRE BARCELLONA-ROMA?

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma la gara sarà visibile anche su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. Sarà possibile guardare il match in diretta streaming anche attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet Premium Play. OASport coprirà il match attraverso l’abituale DIRETTA LIVE testuale.

QUANDO SI GIOCA L’ANDATA DEI QUARTI?

Mercoledì 4 aprile

ore 20.45 Barcellona-Roma – Diretta tv su Canale 5, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: pagina facebook A.S. Roma