Parigi-Roubaix 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Riflettori puntati su Peter Sagan

Domenica si svolgerà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più affascinati e dure della stagione. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti del pavé per cercare di conquistare una vittoria che li consacri nella storia del ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i favoriti della Parigi-Roubaix con le quote dei book-makers per le scommesse.

Anche in questo caso tutti i riflettori saranno puntati sul tre volte campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco fino ad ora però non ha mai brillato alla Roubaix e il suo miglior risultato è un sesto posto ottenuto nel 2016. Tuttavia i book-makers sembrano non avere dubbi e considerano Sagan il favorito assoluto, visto che la sua vittoria è quotata a 4,5.

Il successo di Sagan non è però certamente scontato, visto che ci saranno molti avversari pronti a ribaltare il pronostico. Partiamo da Niki Terpstra, che domenica scorsa si è imposto in solitaria al Giro delle Fiandre ed è pronto a tornare sul gradino più alto del podio alla Roubaix dopo quattro anni. La vittoria dell’olandese è quotata a 8, come quella dei belgi Greg Van Avermaet e Sep Vanmarcke, entrambi capaci di grandi numeri sul pavé e pronti a centrare il primo acuto stagionale.

Con ben 24 vittorie stagionali, la Quick-Step Floors sarà la squadra faro della corsa e oltre al già citato Terpstra, potrà contare anche sul ceco Zdenek Stybar, già vincitore della Roubaix nel 2017 e 2015 e sul belga Philippe Gilbert, mai da sottovalutare in queste corse, entrambi quotati a 10.

In una corsa così dura e complessa ci potranno essere molti scenari tattici differenti e per questo saranno numerosi gli outsiders. In caso di arrivo allo sprint di un gruppo ristretto attenzione al francese Arnaud Demare (15) e al norvegese Alexander Kristoff (20). Un altro corridore da monitorare è il campione del mondo di ciclocross, il belga Wout Van Aert (20), che potrà sfruttare le sue grandi capacità di guidare la bici per fare la differenza sui tratti in pavé.

Infine le speranze italiane saranno ancora riposte su Gianni Moscon (20), che lo scorso anno si piazzò al quinto posto e domenica proverà a migliorarsi ulteriormente per salire sul podio. Al via troveremo anche Matteo Trentin (33) che cercherà l’acuto in una corsa che finora lo ha però sempre respinto.

Foto: Pier Colombo