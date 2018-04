Pallanuoto femminile, le migliori italiane della 16ma giornata di A1. Giulia Gorlero e Giusy Citino firmano la salvezza di Cosenza

La sedicesima giornata di campionato della Serie A1 di pallanuoto femminile consegna un verdetto definitivo, ovvero la salvezza matematica di Cosenza, dopo la vittoria al fotofinish sulla Florentia. Per il resto Catania continua a non avere rivali in Patria: andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno.

Giulia Gorlero (Cosenza): il rigore parato a Giulia Bartolini nel secondo quarto evita la fuga delle toscane, che sarebbero andate sul +2 a metà gara, consentendo alle compagne poi la rimonta nel terzo periodo. La salvezza matematica della compagine cosentina porta anche, se non soprattutto, la sua firma.

Giusy Citino (Cosenza): tripletta decisiva nello scontro salvezza contro la Florentia, con gol vittoria ad un soffio dall’ultima sirena che consegna alle calabresi la salvezza diretta, essendo ormai irraggiungibili per la compagine toscana. Sono 19 in tutto per lei i gol in questa stagione in A1.

Chiara Tabani (Roma): poker per lei nella larga vittoria contro il Messina. Distribuisce bene i gol nel corso di tutta la gara, spingendo verso la retrocessione le siciliane. Conferma il buon momento delle capitoline, che, nonostante il turno di riposo ancora da rispettare, hanno buone possibilità di giungere terze.

Giuditta Galardi (Roma): poker anche per lei, con tre gol nell’ultimo quarto, quello in cui le capitoline fanno segnare il parziale di 7-0 che spezza le gambe alle peloritane, sempre più vicine alla retrocessione. In classifica marcatori resta ad un gol dalla compagna di squadra appena citata, salendo a quota 21.

Roberta Bianconi (Catania): tripletta per la capocannoniere del campionato di Serie A1 nella nettissima vittoria contro Milano. Le etnee, terze in Eurolega, non hanno rivali in Italia ed hanno vinto da tempo la regular season. Questo Scudetto possono soltanto perderlo le siciliane.













Foto: Daniela Bolla

roberto.santangelo@oasport.it