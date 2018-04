Pallanuoto, Europa Cup 2018: Italia-Ungheria 10-5, le pagelle del Settebello. Bodegas e Di Fulvio super

Arriva il pronto riscatto per la nazionale italiana di pallanuoto, impegnata a Rijeka nelle Super Final di Europa Cup. Dopo la clamorosa battuta d’arresto all’esordio con la Spagna, gli azzurri vincono con l’Ungheria per 10-5 e tornano in piena corsa per un risultato di prestigio. Match giocato benissimo dalla compagine di Sandro Campagna, perfetta praticamente in ogni fondamentale. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle dei protagonisti azzurri.

1 Del Lungo, voto 7: pronto riscatto per il portierone azzurro dopo la prova tutt’altro che sufficiente di ieri. Sempre impreparato sui tiri spagnoli, si fa trovare prontissimo sulle azioni magiare, un’arma in più.

2 Di Fulvio, voto 8: uno dei migliori nella giornata azzurra. È ovviamente il topscorer della squadra, la stella della nazionale: infila un paio di bordate davvero clamorose alle spalle di Nagy. Cancellata l’irriconoscibile prova di ieri.

3 Molina Rios, voto 6,5: buona giornata anche per l’italo-spagnolo, che anche oggi va a segno, proprio allo scadere, con un rigore tirato perfettamente. La sua esperienza può sicuramente essere utile alla causa azzurra.

4 Figlioli, voto 6,5: il capitano sembrava essere, ovviamente, uno dei più contrariati ieri al termine della prova pessima con gli iberici. Arriva una prova di sostanza a riscattare tutto.

5 Fondelli, voto 6: non trova la porta, ma nei 17′ in cui viene impiegato da Campagna si fa comunque notare per buone performance a livello difensivo.

6 Velotto, voto 7: un secondo quarto da vero protagonista per il difensore della Canottieri. È lui a dare lo strappo decisivo al match: va a segno con l’uomo in più, poi dà una palla d’oro a Bodegas per il momentaneo 3-1. Grande performance per il giovane azzurro.

7 Renzuto Iodice, voto 5,5: periodo di forma non eccezionale per l’attaccante dello Jug.

8 Echenique Saglietti, voto 6,5: la sua avventura nelle partite che contano con la nazionale non era iniziata al meglio. Oggi il pronto riscatto: è lui ad aprire il tabellino nella gara odierna.

9 Presciutti, voto 6: ritrova la calottina azzurra, dopo l’assenza di ieri, e viene utilizzato (per pochi minuti) soprattutto in fase difensiva.

10 Bodegas, voto 8: davvero devastante l’italo-francese al centro dell’attacco azzurro oggi. Sigla due reti, ma sono davvero tantissime le espulsioni conquistate nei due metri della difesa ungherese: performance clamorosa. Molto probabilmente l’MVP dell’incontro.

11 Damonte, voto 7: bagna con una rete il ritorno in nazionale il mancino dell’RN Savona. Non si tira indietro quando è il momento di prendersi la conclusione e la mette alle spalle di Nagy.

12 Bertoli, voto 6,5: altro giocatore di quantità, molto abile in fase difensiva. Fondamentale per lo scacchiere tricolore.

13 Nicosia, senza voto: non entra in acqua nella giornata odierna.













