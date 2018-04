Pallanuoto, Europa Cup 2018: i risultati della prima giornata. Nel girone degli azzurri impattano Ungheria e Grecia

Si è chiusa a Rijeka, in Croazia, la prima giornata della Super Final dell’Europa Cup di pallanuoto: oltre all’impronosticabile sconfitta dell’Italia contro la Spagna, con una prestazione molto brutta del Settebello, sono state altre tre le gare giocate quest’oggi. Nel girone degli azzurri pareggio per 9-9 tra Ungheria e Grecia.

La sfida si era messa in salita per i magiari che, dopo l’1-1 del primo parziale, a metà gara si sono ritrovati sotto 3-6. Nel terzo tempo gli ungheresi si sono riportati sotto, impattando sul 6-6 in soli 4 minuti. Da lì in poi la gara va avanti sul filo dell’equilibrio, con gli ellenici mai in svantaggio, ma mai in grado di scrivere la parola fine alla contesa: l’Ungheria trova il 9-9 a 47″ dalla fine. Spagna in vetta al girone con tre punti, seguono appunto Ungheria e Grecia a quota uno, Italia mestamente ultima.

Nel girone B si è registrata la goleada della Croazia ai danni della Francia, con i padroni di casa che hanno chiuso sul 20-5. Sfida senza storia, con i padroni di casa sul 5-0 in poco più di 5 minuti. A metà gara lo score recitava già 12-3, per una gara già senza storia. I restanti 16 minuti di gara servono solo ai croati per arrotondare il punteggio: a fine terzo quarto si va al riposo sul 17-4, alla fine sarà 20-5. Poker per Buslje e Vrlic, tripletta di Vukicevic.

Nell’ultima gara di giornata è andato in scena il derby tra Serbia e Montenegro, che ha visto prevalere i serbi per 9-5. Il solco decisivo arriva dopo 16′ con il gol a fil di sirena di Filipovic, che spedisce i montenegrini sotto 3-6 a metà gara. Nel terzo quarto la Serbia allunga ancora, presentandosi sull’8-4 ad 8′ dal termine. Ultimo periodo di controllo e pura accademia per i serbi, che portano a casa il bottino pieno e contenderanno il primato del raggruppamento alla Croazia, agganciata a quota tre punti.













Foto: Profilo Facebook Marton Vamos

roberto.santangelo@oasport.it