Pallanuoto, Europa Cup 2018: pagelle Italia-Spagna 4-11. Esordio da dimenticare per il Settebello

La Spagna ha surclassato l’Italia nell’esordio di Europa Cup 2018 di pallanuoto: finisce 4-11 per gli iberici che così sono volati in testa al girone, sfruttando anche il pari tra Ungheria e Grecia. Per l’Italia gara da dimenticare e da cancellare immediatamente in vista della sfida di domani contro l’Ungheria. Di seguito le pagelle della sfida.

ITALIA, 4: un inizio così non era prevedibile neppure nel peggiore degli incubi. A volte la realtà supera l’immaginazione, ma il Settebello deve scordare in fretta la giornata odierna. Difficile commentare oltre una prestazione così brutta.

1 DEL LUNGO Marco, 4: molto male quest’oggi, come tutti del resto. Ha responsabilità sulla prima rete avversaria, poi prende gol anche dalla distanza. Campagna lo toglie nel secondo periodo, ma non serve a nulla, né a lui, né agli altri azzurri.

2 DI FULVIO Francesco, 5,5: vince il primo sprint, poi lascerà a Figlioli l’incombenza. Ruba quattro palloni in difesa, ma è evanescente in avanti, tentando soltanto una volta la conclusione.

3 MOLINA RIOS Guillermo, 5,5: segna uno dei quattro gol azzurri, ma non si fa notare oltre. A volte tenta di dare una scossa con conclusioni dalla media distanza che però non impensieriscono i portieri avversari.

4 FIGLIOLI Pietro (C), 5: il capitano azzurro vince i tre sprint ai quali prende parte, poi sparisce praticamente dall’acqua. Tenta un paio di conclusioni, senza fortuna.

5 FONDELLI Andrea, 4,5: un tiro avversario deviato dall’azzurro. Questo recita il referto finale per lui, oltre ad un desolante 0 su 3 in attacco. Giornata da dimenticare anche per lui.

6 VELOTTO Alessandro, 5: mezzo voto in più per il gol finale, che comunque non rende meno amaro l’esordio azzurro. Per il resto un altro paio di conclusioni non andate a buon fine ed un ‘espulsione temporanea rimediata.

7 RENZUTO IODICE Vincenzo, 4: in oltre 13 minuti in acqua un pessimo 0/2 alla conclusione ed un fallo su turnover. La sua prestazione fotografa il pomeriggio no degli azzurri.

8 ECHENIQUE Gonzalo Oscar, 4: venti minuti in acqua, anche per lui 0/2 in attacco, ed un tiro avversario intercettato. Anche per lui partita da dimenticare, i suoi ex compagni hanno dominato.

9 DOLCE Vincenzo, 4,5: minutaggio inferiore per lui, ma le sue conclusioni non impensieriscono mai i portieri avversari. Evanescente anche in fase difensiva.

10 BODEGAS Michael Alexandre, 5: interrompe, dopo ben 11′ di gioco, il digiuno azzurro, ma poi non riesce più a pungere, naufragando insieme al resto della squadra.

11 CASASOLA Giacomo, 3: cinque minuti in acqua, giusto il tempo per rimediare l’espulsione definitiva, causando anche un rigore, poi trasformato dagli iberici. Il peggiore.

12 BERTOLI Zeno, 5,5: dopo Figlioli è il secondo dei giocatori di movimento dell’Italia a rimanere più a lungo in acqua. Segna il gol del 3-10 e salva anche la porta su una conclusione avversaria.

13 NICOSIA Gianmarco, 4,5: Campagna lo butta nella mischia nella seconda metà del secondo quarto, ma anche lui non riesce a dare la scossa, prendendo gol dalla distanza.

— PRESCIUTTI Nicholas, ng: va in tribuna e non prende parte alla disfatta azzurra.

— DAMONTE Luca, ng: va in tribuna e non prende parte alla disfatta azzurra.

CT CAMPAGNA Sandro, 3: la peggior nazionale della sua gestione. Il Settebello praticamente non entra mai in acqua, e lui non riesce a dare le giuste motivazioni negli intervalli e nei time out.

SPAGNA: 8

1 LOPEZ PINEDO Daniel: 7,5

2 MUNARRIZ EGANA Alberto: 8

3 GRANADOS ORTEGA Alvaro: 8

4 DEL TORO DOMINGUEZ Miguel: 6

5 LARUMBE GONFAUS Marc: 6

6 MINGUELL ALFEREZ Marc (C): 5,5

7 BARROSO MACARRO Alberto: 8

8 ESPANOL LIFANTE Albert: 8

9 TAHULL COMPTE Roger: 7

10 FERNANDEZ MIRANDA Francisco: 6

11 MALLARACH GUELL Blai: 7,5

12 BUSTOS SANCHEZ Alejandro: 6

13 LORRIO BEJAR Eduardo: 8

— CABANAS PEGADO Sergi: ng

CT MARTIN David: 7,5













Foto: Enrico Spada

roberto.santangelo@oasport.it