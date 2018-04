Pallanuoto, Europa Cup 2018: naufraga il Settebello a Rijeka. La Spagna travolge gli azzurri 11-4

Una prestazione inspiegabile. Un esordio inatteso e davvero da dimenticare. In quel di Rijeka sono scattate le Super Final di Europa Cup, con il Settebello impegnato al debutto con la Spagna: in un incontro dove gli azzurri partivano da favoriti, Figlioli e compagni non sono praticamente mai entrati in acqua e hanno subito una clamorosa imbarcata, con gli iberici che si sono imposti per 11-4. Davvero incredibile la performance negativa della squadra di Sandro Campagna, che sin dal primo quarto non ha saputo gestire la situazione offensiva, con i problemi che poi sono andati ad aumentare anche a livello difensivo. L’unica fortuna in una giornata davvero da cancellare all’istante è il pareggio tra Grecia ed Ungheria nel raggruppamento azzurro: con due vittorie si può ancora puntare ad un risultato importante.

La resistenza degli azzurri dura praticamente 3‘: arriva la doppietta di Espanol, con Figlioli e compagni che non riescono a trovare la via della rete. In difesa la performance iniziale sembra anche discreta, ma allo scadere del primo quarto Munarriz su rigore trova il 3-0 che sembra già chiudere la pratica. Nel secondo quarto sembra arrivare la reazione d’orgoglio, con Bodegas che timbra la prima rete con l’uomo in più, ma scorrono i minuti e il Settebello continua a soffrire: Mallarach e Granados aumentano lo scarto. Grandinano reti, soprattutto in controfuga, verso la porta azzurra (non riesce a salvarsi neanche un Del Lungo non al top): parziale di 4-1 (per gli azzurri a segno solo Molina). L’ultimo quarto è davvero pura accademia, l’Italia va due volte a segno ma non riesce neanche a ridurre il distacco. Domani è un altro giorno: sfida alla Grecia, obiettivo riscattare questa figuraccia.



Italia-Spagna 4-11

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Molina Rios 1, Figlioli, Fondelli, Velotto 1, Renzuto Iodice, Echenique Saglietti, Dolce, Bodegas 1, Casasola, Bertoli 1, Nicosia. Coach. Campagna

Spagna: Lopez Pinedo, Munarriz Egana 2, Granados Ortega 2, Del Torro, Larumbe, Minguell Alferez, Barroso Macarro 2, Espanol Lifante 2, Tahull Compte 1, Fernandez Miranda, Mallarach Guell 2, Bustos Sanchez, Lorrio Bejar. Coach. Martin

Arbitri: Ivanovski (mne), David (fra)

Note:

Parziali 0-3, 1-2, 1-4, 2-2

Spettatori 100 circa. Casasola uscito per limite di falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 2/9, Spagna 1/5 + 1 rigore.













