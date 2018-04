Pallanuoto, Europa Cup 2018: CAPOLAVORO DEL SETTEBELLO! Battuta la Serbia, è terzo posto

Un Settebello mostruoso riesce a conquistare la terza piazza nella prima edizione della Super Final di Europa Cup di pallanuoto: in quel di Rijeka gli azzurri si impongono per 10-9 sulla Serbia nella finalina, al termine di un match davvero bellissimo. Più che la medaglia di bronzo, a far gioire Sandro Campagna è la prestazione messa in mostra contro la squadra campionessa olimpica e d’Europa. Tanto cuore e qualità per Figlioli e compagni: in vista dei prossimi appuntamenti il Settebello si candida davvero ad essere al top a livello internazionale.

Primo quarto non eccellente per gli azzurri. Capitan Figlioli risponde al vantaggio di Pijetlovic, ma poi il mancino della Pro Recco Dusan Mandic riesce (come spesso gli è riuscito) a battere per due volte Del Lungo, trovando così il 3-1 parziale. Il secondo quarto però porta la firma azzurra: la Serbia sembra dilagare, si porta addirittura sul 5-1, ma arriva la reazione d’orgoglio del Settebello. A dare una svegliata come sempre è Francesco Di Fulvio, accompagnato dai compagni di club Pietro Figlioli e Michael Bodegas che riportano al -2 lo svantaggio a metà gara. Nel terzo quarto si è visto il miglior Settebello di questa quattro giorni in terra croata. Molina, Presciutti, Echenique e Bodegas trovano un parziale clamoroso di 4-0 in pochi minuti, poi però Lazic e Filipovic beffano Del Lungo trovando l’8-8 in vista dell’ultimo periodo. Altissima tensione negli ultimi 8′ di gara. L’Italia si porta addirittura sul 10-8 con Bodegas ed un Figlioli davvero in versione monstre oggi. Rasovic accorcia le distanze a 3′ dal termine, ma gli ultimi assalti serbi non riescono a beffare gli azzurri.

Italia-Serbia 10-9

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Molina Rios 1, Figlioli 3, Fondelli, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique Saglietti 1, Presciutti 1, Bodegas 3, Dolce, Bertoli, Nicosia. Coach. Campagna

Serbia: G. Pjetlo, Mandic 3, Tomic, Drasovic, Cuk 1, D. Pjetlo 1, Lazic 1, Aleksic, Jaksic 1, Filipovic 1, Subotic, Rasovic 1, Mitrovic. Coach. Savic

Arbitri: Gomez (spa), Szekely (ung)

Note:

Parziali 1-3, 3-3, 4-2, 2-1

Spettatori 500 circa. Mitrovic in porta per la Serbia. Superiorità numeriche: Italia 4/11, Serbia 5/17 + 1 rigore. Ammonito Campagna per proteste. Bertoli, Bodegas, Presciutti e Cuk usciti per limite di falli nel quarto tempo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter