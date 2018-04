LIVE Pagelle Roma-Barcellona, Champions League in DIRETTA: serve la rimonta epica contro Messi e compagni

Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE delle pagelle del match tra Roma e Barcellona, valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Il 4-1 incassato al Camp Nou ha compromesso quasi del tutto le chance di qualificazione dei giallorossi, che all’Olimpico vanno a caccia di un’impresa, cercando di regalare ai propri tifosi almeno la gioia di una vittoria contro una delle squadre più forti al mondo. Di Francesco si affida ai titolari, puntando su Dzeko al centro dell’attacco e sul ritorno a pieno regime di Nainggolan per provare a creare difficoltà alla difesa Blaugrana. Ad Alisson, infine, è affidato il compito di tenere a bada Messi e Suarez, i due cecchini implacabili dell’attacco del Barcellona. Una sfida che promette emozioni e spettacolo, dunque, in cui la Roma proverà a scrivere una pagina leggendaria lanciandosi all’assalto della qualificazione. Seguite con noi le PAGELLE LIVE della sfida a partire dalle ore 20.45. Buon divertimento con OA Sport!

ROMA

Alisson

Manolas

Fazio

Juan Jesus

Florenzi

Nainggolan

De Rossi

Strootman

Kolarov

Dzeko

Schick

All: Di Francesco

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Luis Suarez, Messi. All.: Valverde.













