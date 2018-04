Orario MotoGP, GP Argentina 2018: quando comincia e come vederlo in tv? Il programma e la diretta streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP

Oggi domenica 8 aprile è in programma il GP di Argentina 2018, seconda gara del Mondiale MotoGP. Si torna in pista sul circuito di Termas de Rio Hondo, spettacolo assicurato in pista con l’incognita del meteo: la pioggia potrebbe fare capolino sul circuito e rimescolare le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il favorito della vigilia, Valentino Rossi può piazzare il colpaccio, Andrea Dovizioso è chiamato alla rimonta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Argentina 2018, seconda gara del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI