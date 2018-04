Rally Corsica, Mondiale 2018: Sebastien Ogier gestisce e conquista la terza vittoria stagionale. Seconda piazza per Tanak

Le ultime due speciali domenicali del Rally di Corsica, quarta prova del Mondiale 2018, non cambiano la storia di una gara che già nelle precedenti ore era ormai scritta. Sebastien Ogier, campione del mondo in carica, si aggiudica anche questo round iridato a bordo della Ford Fiesta del Team M-Sport gestendo saggiamente il vantaggio accumulato nel corso delle precedenti stage e chiudendo da vero mattatore davanti alla Toyota dell’estone Ott Tanak ed alla Hyundai i20 del suo rivale per il campionato, il belga Thierry Neuville, distanziati rispettivamente di 36″1 e 1’07″5. Con questo risultato Ogier vola in classifica generale a quota 81 punti, aumentando il vantaggio nei confronti di Neuville a 14 lunghezze.

Venendo alla cronaca di quest’ultima giornata, nella speciale 11 Vero-Sarrola-Carcorpino di 55.17 km, la più lunga di questo day-3, è stato Tanak a mettersi in evidenza. In lizza per la seconda piazza nell’overall con Neuville, l’alfiere della Toyota ha letteralmente pennellato in questa penultima stage, facendo la differenza lungo salita di passo Sarzoggio e la discesa finale verso Sarrola-Carcopino. Una tappa che prevedeva passaggi insidiosi nelle prime battute, caratterizzati da continui cambi di pendenza, non certo facili da affrontare. Una ss11, dunque, che ha consentito a Tanak di guadagnare 13″2 nei confronti dell’avversario diretto per la piazza d’onore mentre in seconda posizione nello scratch il nordirlandese Kris Meeke (Citroen), riscattatosi parzialmente dopo che ieri, nell’ultima speciale di giornata, ha detto addio ai sogni di podio finendo fuori strada con la sua C3. Poco fortunato il finlandese Esapekka Lappi (Toyota), in lizza anch’egli per la top3, ma, per via di una foratura, costretto a rallentare nella speciale giungendo nono con 1’55″5 di ritardo da Tanak. Quarta quinta piazza invece per i due fenomeni francesi Ogier e Loeb, rispettivamente a 13″5 e 20″1 dalla vetta, con il Cannibale che anche oggi, dopo la straordinaria giornata di ieri, ha fatto vedere grandi cose con la Citroen. Peccato per lui che la possibile lotta per la vittoria del rally sia svanita dopo l’errore nella ss2.

Nella power stage finale di 16.24 km, la Penitencier De Coti-Chiavari, spettacolare anche per lo splendido scenario circostante, Lappi si è aggiudicato quest’ultima speciale davanti all’inossidabile Loeb (+2″2) ed Ogier (3″4) mentre Tanak, quinto all’arrivo con 8″5 di ritardo, ha potuto guadagnare ulteriore terreno su Neuville, giunto nono (a 26″6 dal vincitore) anche per un problema al motore della sua i20. Prossimo appuntamento mondiale in Argentina, dal 26 al 29 aprile.

CLASSIFICA FINALE RALLY CORSICA 2018

1.

1 Ogier S. – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 3:26:52.7 96.7 2.

8 Tänak Ott – Järveoja Martin

Toyota Yaris WRC RC1

M 3:27:28.8 +36.1

+36.1 96.4

0.11 3.

5 Neuville Thierry – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:28:00.2 +1:07.5

+31.4 96.2

0.20 4.

6 Sordo Dani – Del Barrio Carlos

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:28:55.3 +2:02.6

+55.1 95.8

0.37 5.

2 Evans Elfyn – Mills Phil

Ford Fiesta WRC RC1

M 3:28:58.8 +2:06.1

+3.5 95.7

0.38 6.

+1

9 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Toyota Yaris WRC RC1

M 3:29:26.2 +2:33.5

+27.4 95.5

0.46 7.

−1

4 Mikkelsen Andreas – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:29:36.1 +2:43.4

+9.9 95.5

0.49 8.

31 Kopecký Jan – Dresler Pavel

Škoda Fabia R5 RC2 3:37:27.5 +10:34.8

+7:51.4 92.0

1.90 9.

10 Meeke Kris – Nagle Paul

Citroën C3 WRC RC1

M 3:37:33.2 +10:40.5

+5.7 92.0

1.92 10.

40 Bonato Yoann – Boulloud B.

Citroën C3 R5 RC2 3:39:18.7 +12:26.0

+1:45.5 91.2

2.24













