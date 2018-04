Orario F1, GP Bahrein 2018: quando comincia e come vederlo in tv? Il programma completo e la diretta streaming

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA

La gara del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, scatterà alle ore 17.10. Oggi domenica 8 aprile i riflettori si accenderanno sulla pista di Sakhir, nel deserto andrà in scena un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: dopo le emozioni di Melbourne, con la vittoria di Sebastian Vettel grazie a un sorpasso ai box su Lewis Hamilton, si torna a gareggiare e la corsa potrebbe già essere importante per le dinamiche dell’intero campionato.

Le Ferrari vogliono fare il vuoto già in partenza, forti di una prima fila stellare. Sebastian Vettel va a caccia del bis affiancato da Kimi Raikkonen, davvero mai così combattivo. Lewis Hamilton deve rimontare dalla nona posizione, Max Verstappen scatterà dalle retrovie, Valtteri Bottas e Dani Ricciardo proveranno a essere degli incomodi. Si gareggia in notturna, temperature abbastanza alte e asfalto abrasivo: può succedere di tutto ma le Rosse sembrano avere una marcia in più.

Il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in differita gratis e in chiaro su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.00.

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













