Motocross, GP Trentino 2018: Larissa Papenmeier vince nella WMX, seconda Kiara Fontanesi assieme a Courtney Duncan

La tedesca Larissa Paprenmeier si aggiudica il Gran Premio del Trentino di Pietramurata, esordio ufficiale del campionato WMX 2018. La portacolori della Suzuki, infatti, ha vinto Gara-1 nella giornata di ieri e oggi in Gara-2 ha gestito la situazione chiudendo al terzo posto. Alle sue spalle nella classifica complessiva troviamo la nostra Kiara Fontanesi, quarta ieri e seconda oggi, a pari merito con la neozelandese Courtney Duncan, che rimonta grazie al successo in Gara-2.

In Gara-1 disputata ieri la vittoria è andata alla tedesca Larissa Papenmeier (Suzuki) che ha completato i 12 giri del tracciato di Pietramurata in 25:09.220 dominando la corsa in maniera netta. Al secondo posto, infatti, si è piazzata l’olandese Nancy van de Ven (Yamaha) con un distacco di 14.3 secondi, mentre ha completato il podio la belga Amandine Verstappen (KTM) a 15.9. Quarto posto per la nostra Kiara Fontanesi (Yamaha) ma con un gap di oltre 23 secondi (per colpa di una caduta), superando la tedesca Stephanie Laier (KTM) per appena 7 decimi. Completano la top ten la neozelandese Courtney Duncan (Yamaha) a quasi 40 secondi da Papenmeier, mentre settima è la svedese Emelie Dahl (Yamaha) a 50.9, ottava l’irlandese Natalie Kane (Honda) a 52.1, davanti alla nostra Francesca Nocera (Suzuki) a 1:25 e alla danese Line Dam (Honda) a 1:26. Le altre italiane: 18esima Giorgia Montini (Yamaha) a 1:58, 25esima Floriana Parrini (Honda) a un giro, quindi 31esima Giorgia Giudici (KTM) davanti ad Alice Magnoli (Husqvarna) entrambe ad un giro.

Gara-2, invece, ha visto il successo di Courtney Duncan con 20 secondi su Kiara Fontanesi (che come ieri compie una ottima rimonta), 24.8 su Larissa Papenmeier e 28.6 su Nancy van de Ven. Quinta posizione per Amandine Verstappen a mezzo minuto esatto, sesta per la danese Sara Andersen (KTM) ad oltre un minuto, settima per Natalie Kane a 1:07, ottava per Stephanie Laier a 1:09, nona per la svizzera Virginie Germond (KTM) a 1:27, mentre decima ha concluso la tedesca Anne Borchers (Suzuki) a 1:32. Le altre italiane: Francesca Nocera (Suzuki) è 11esima a 1:38, Floriana Parrini 15esima a 2:20, Giorgia Montini 21esima ad un giro, come Alice Magnoli, 34esima.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE WMX 2018

Pos Nr Pilota Naz Moto Punti 1 423 Papenmeier, L. GER SUZ 45 25-20 2 151 Duncan, C. NZL YAM 40 15-25 3 8 Fontanesi, K. ITA YAM 40 18-22 4 85 Van De Ven, N. NED YAM 40 22-18 5 274 Verstappen, A. BEL KTM 36 20-16 6 110 Laier, S. GER KTM 29 16-13 7 44 Kane, Natalie IRL HON 27 13-14 8 555 Dahl, Emelie SWE YAM 23 14-9 9 325 Andersen, Sara DEN KTM 22 7-15 10 9 Germond, V. SUI KTM 22 10-12 11 116 Nocera, F. ITA SUZ 22 12-10

Foto: Valerio Origo