Calcio, Serie A 2018: i migliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium, Sensi mostruoso con il Napoli

Trentesima giornata per il campionato di Serie A di calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, successo sofferto (ma nettissimo) per la Lazio, mentre arriva lo stop per la Roma. In coda fondamentale vittoria per il Chievo sulla Samp. Andiamo a rivivere il turno con tutti i migliori italiani in campo.

Stefano Sensi: davvero impressionante. Nella giornata strepitosa del Sassuolo in casa contro un Napoli arrembante, fermato sull’1-1, si poteva dare risalto alle parate di Consigli o al talento di Politano, anche autore del gol, ma la performance del giovane centrocampista azzurro non può che meritare la prima pagina. Sembra un Modric in miniatura: il paragone è sicuramente esagerato, ma nel pomeriggio emiliano riesce davvero a dominare nella mediana, non lasciando spazio al possesso palla partenopeo e facendo ripartire sempre i suoi in contropiede. Può essere un talento utilissimo in chiave Italia.

Leonardo Bonucci: nonostante la sconfitta per 3-1, il protagonista all’Allianz Stadium di Torino non può che essere il centrale del Milan, grande ex in terra piemontese. Accolto dai fischi, mette in mostra una splendida prestazione contornata da una rete (con annessa esultanza). Higuain non tocca praticamente il pallone: merito soprattutto del centrale ex Juve.

Manuel Lazzari: in un pomeriggio da dimenticare per gli arbitri ed il VAR in quel di Genova, a salvare la SPAL, già reduce dal miracoloso 0-0 in casa con la Juventus, ci pensa uno dei veterani. In squadra dal 2013, partito addirittura dalla seconda divisione, trova una rete (la seconda in carriera) da ricordare per sempre: è ovviamente la prima nella massima serie e vale l’1-1 fondamentale in chiave salvezza.

Ciro Immobile: pomeriggio particolare per la Lazio nella sfida (almeno sulla carta) semplice con il fanalino di coda Benevento. Gli ex Lombardi e Cataldi spaventano i biancocelesti, ma poi ci pensa il solito bomber a risolvere la situazione in un match che alla fine viene dominato dalla banda di Simone Inzaghi e chiuso con il 6-2. Doppietta per l’attaccante della nazionale.

Antonio Candreva: non è arrivata la rete, ma l’esterno tricolore ci ha provato in tutti i modi. Prestazione mostruosa per l’ala della nazionale in casa con il Verona nel match vinto per 3-0 dall’Inter di Mauro Icardi: Candreva le prova tutte, ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Sul finale di partita arriva anche un palo clamoroso al termine di una splendida azione. Se si sbloccasse proprio nel derby?

Stefano Sorrentino: Castro ed Hetemaj ribaltano l’incontro con la Sampdoria, ma a fermare le avanzate doriane e a far portare a casa una splendida e fontamentale vittoria al Chievo ci pensa il portierone. Tantissime parate, molte davvero decisive: 3 punti eccezionali in chiave salvezza.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: FB Bonucci