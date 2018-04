MotoGP tv, su che canale vedere il GP d’Argentina (domenica 8 aprile)? L’orario e la diretta gratis e in chiaro

Domenica 8 aprile si correrà il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo andrà in scena una gara imperdibile e che si preannuncia appassionante ed emozionante: può succedere davvero di tutto, molto dipenderà dalle condizioni meteo visto che c’è il serio rischio che si corra sul bagnato. La pioggia ha rivoluzionato le qualifiche premiando a sorpresa Jack Miller e mettendo in difficoltà tutti i big ma Marc Marquez sembra comunque essere il grande favorito della vigilia.

Il Campione del Mondo vuole mettere il primo sigillo stagionale su una pista a lui particolarmente gradita ma dovrà stare attento a non sottovalutare le varie situazioni che si creeranno in pista. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono chiamati a una rimonta importante dall’ottava e dall’undicesima posizione, Dani Pedrosa può fare saltare il banco, attenzione a non sottovalutare i vari Johann Zarco e Tito Rabat in determinate condizioni.

Il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Motomondiale, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta tv gratis e in chiaro su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare che saranno anticipate dai warm up.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI