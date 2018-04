F1 tv, su che canale vedere il GP del Bahrein (domenica 8 aprile)? Orario della diretta, programma di differite e repliche su Sky e TV8

Il GP del Bahrain vivrà il suo momento clou nella giornata di domenica 8 aprile quando sul circuito di Sakhir si disputerà la gara: sotto i riflettori del deserto, su un asfalto abrasivo e con temperature rilevanti, si svolgerà una corsa estremamente appassionante e avvincente con una griglia di partenza che promette scintille.

La Ferrari occupa la prima fila con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen: le due Rosse vogliono subito andare in fuga ma dovranno contenere il tentativo di sorpasso di Valtteri Bottas per approfittare al meglio della situazione critica in cui si ritrova Lewis Hamilton, nono a causa di una penalizzazione per la sostituzione del cambio. Tentativo di rimonta dalle retrovie per Max Verstappen, da non sottovalutare Dani Ricciardo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in differita tv su TV8, in diretta streaming su TV8 e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.00.

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













