MotoGP, partenza rimandata nel GP d’Argentina per la pioggia! Il nuovo programma e l’orario

Partenza rimandata nel GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Pista in condizioni non idonee in virtù di una pista che asciugava rendendo davvero particolare le condizioni dell’asfalto. Per questo, la direzione gara hanno deciso di rinviare lo start di 15′ per ragioni di sicurezza.

Le ultime notizie parlano di questo: tutti i piloti che sono tornati ai box partiranno dietro l’ultima casella della griglia. Per cui Miller da solo e tutto il gruppo cento metri dietro. Davvero una partenza incredibile per questo GP di Argentina, forse mai vista prima! Nel frattempo Si stanno posizionando i tagliandini con i numeri dei piloti sulla griglia.

Si stanno posizionando i tagliandini con i numeri dei piloti sulla griglia.. nel frattempo anche nel team Angel Nieto si attendono gli eventi. Tutto il gruppo andrà a posizionarsi in griglia dove troveranno un solo meccanico. Procedura di partenza accorciata e il via arriverà in pochi minuti!













Foto: Valerio Origo