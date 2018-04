Moto2, GP Argentina 2018: Italia ancora in trionfo! Vittoria di Mattia Pasini davanti a Xavi Vierge e Miguel Oliveira

L’Italia sale ancora sul gradino più alto del podio nella Moto2. Nel GP di Argentina Mattia Pasini conquista la sua seconda vittoria in carriera nella categoria, trionfando sul circuito Termas de Río Hondo dopo una gara perfetta. Sul podio di giornata salgono poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel Oliveira. Pasini si prende così anche la leadership della classifica del Mondiale, davanti ad altri due italiani, Lorenzo Baldassarri, quarto oggi, e Francesco Bagnaia, nono.

Subito dopo la partenza Baldassarri (Pons HP40) supera il poleman Vierge (Dynavolt Intact GP) e si porta così al comando, mentre alle loro spalle c’è l’ottimo spunto di Pasini (Italtrans Racing Team) e Oliveira (Red Bull KTM Ajo). Nel corso del secondo giro Pasini inizia il suo capolavoro e con un doppio sorpasso si porta in prima posizione, mentre Vierge perde l’anteriore e viene passato anche da Oliveira. Il portoghese poco salta anche Baldassarri e si mette alla caccia di Pasini. Inizia così un appassionante duello tra Pasini e Oliveira in testa, con i due che si sorpassano a vicenda più volte, ma l’italiano resta il più lucido e nel corso del 13° giro il portoghese sbaglia e si fa passare anche da Baldassarri. Pasini si mantiene così saldamente al comando, mentre dopo due giri Oliveira passa di nuovo e fa lo stesso anche Vierge, con Baldassarri che scivola così in quarta posizione.

A sei giri dalla conclusione il pilota della Red Bull KTM Ajo sferra l’attacco e supera di nuovo Pasini. Nel quint’ultimo giro arriva il momento chiave della gara con Pasini che si infila all’interno di curva 13 e confeziona un sorpasso straordinario, costringendo Oliveira ad andare lungo. Il portoghese viene così superato anche da Vierge, mentre alle loro spalle lo spagnolo Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) a lungo in lotta con Baldassarri, commette un errore e deve così dire addio al podio.

Negli ultimi giri assistiamo quindi ad un appassionante duello a tre per la vittoria con Pasini sempre in testa e incollato alla sua ruota Vierge e Oliveira. Il pilota spagnolo prova nell’ultimo giro a buttarsi dentro ma Pasini chiude tutti gli spazi in modo impeccabile e va così a prendersi la vittoria, davanti a Vierge e Oliveira. Quarto posto invece per Baldassarri, seguito da Marquez. Per quanto riguarda gli altri italiani troviamo a punti anche Francesco Bagnaia, che recupera sei posizioni dalla partenza e chiude nono, e Andrea Locatelli in 15ma posizione. Luca Marini è invece 16°, Romano Fenati 19°, Stefano Manzi 21° e Simone Corsi 23°.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo