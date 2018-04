MotoGP oggi (venerdì 6 aprile), GP Argentina 2018: come vedere in tv le prove libere. Gli orari e il palinsesto con dirette e differite su Sky e TV8

Oggi venerdì 6 aprile si disputano le prove libere del GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale 2018. Si torna a correre sul circuito di Termas de Rio Hondo, spettacolo annunciato nell’appuntamento sudamericano che ci introduce nel vivo del campionato: dopo l’esordio in Qatar, la MotoGP torna assoluta protagonista su un tracciato ormai entrato nella tradizione delle due ruote.

Le prove libere del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018, metteranno subito in luce i valori in campo in vista del fine settimana. Si attendono risposte importanti da Valentino Rossi in sella alla sua Yamaha, Andrea Dovizioso vuole mettere subito in chiaro le cose dopo il trionfo di Losail, Marc Marquez si presenta arrembante e aggressivo, da non sottovalutare Jorge Lorenzo e Maverick Vinales oltre a vari potenziali outsider.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari de GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 6 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 1

14.55-15.40 MotoGP – Prove libere 1

15.55-16.40 Moto2 – Prove libere 1

18.10-18.50 Moto3 – Prove libere 2

19.05-19.50 MotoGP – Prove libere 2

20.05-20.50 Moto2 – Prove libere 2

GP ARGENTINA 2018, PROVE LIBERE: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E IN REPLICA

Le prove libere del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Motomondiale 2018, saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MoGP.

Le prove libere 1 della MotoGP saranno trasmesse anche in replica alle ore 17.00 mentre le prove libere 2 della classe regina saranno in replica alle ore 21.00, 23.00, 00.45.

Non sono previste diretta e differite su TV8.

Garantita la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













