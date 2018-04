MotoGP, Marc Marquez: “Ho sbagliato con Valentino Rossi, ho capito l’errore ma correrò sempre al limite”

“Ho sbagliato“. Marc Marquez ha fatto mea culpa e ha ammesso il suo errore durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, nel corso di un’intervista rilasciata a Efe durante un evento di Estrella Galicia a San Paolo, ha riconosciuto la pericolosità della manovra operata su Valentino Rossi che ha poi portato alla caduta del Dottore e alle conseguenti polemiche in un post gara davvero rovente.

Il Campione del Mondo ha spiegato il suo errore: “In quella zona c’erano delle chiazze d’acqua, la moto si è bloccata all’anteriore e purtroppo ho toccato Valentino che è caduto. Ho capito subito l’errore che è totalmente mio e sono stato penalizzato per questo“. Il pilota della Honda, però, non cambierà il suo modo di guidare: “Continuerò a essere lo stesso, correrò sempre con la massima intensità e andrò sempre al limite“.

Marc Marquez spiega anche quanto è successo al termine della corsa: “Quando mi sono tolto il casco ho subito pensato di andarmi a scusare con Rossi, alla fine è stato un errore ed è importante imparare da questo“. Il 25enne preferisce però non rispondere direttamente alle dichiarazioni che Valentino ha rilasciato dopo la gara: “Non le commento, arrivano in un momento caldo e magari certe cose non si pensano. Se guardiamo alla carriera di tutti i piloti, però, ci sono sempre stati questi errori e poi si è andati a chiedere scusa“.