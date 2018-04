MotoGP in tv, su che canale vedere le qualifiche del GP d’Argentina? Gli orari e la diretta streaming. Tutto gratis e in chiaro su TV8!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 DELLA MOTOGP NEL GP D’ARGENTINA

Sabato 7 aprile sarà tempo di qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), seconda prova del Motomondiale 2018. Un time-attack che si preannuncia infuocato in tutte le classi. Nella MotoGP Marc Marquez ha fatto vedere fin dalle prove libere un gran passo. Velocissimo sia in configurazione da qualifica che da gara, lo spagnolo è il favorito numero uno per il successo finale, confermando le previsioni della vigilia.

In difficoltà i suoi rivali. Le Yamaha di Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno ancora da risolvere alcuni problemi relativi allo sfruttamento degli pneumatici. Il distacco di oltre un secondo accumulato da Marquez non può certo far stare troppo tranquilli i due centauri di Iwata, ricordando anche che su questa pista l’anno scorso fecero doppietta.

Va ancora peggio alla Ducati. Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo hanno concluso molto distanti dal vertice. Si sapeva che il tracciato di Termas de Rio Hondo sarebbe stato una bella gatta da pelare per il team di Borgo Panigale ma non ci si aspettavano tutte queste difficoltà. In più, l’arrivo della pioggia, previsto quest’oggi, potrebbe impedire ai ducatisti e gli altri centauri di migliorare i riscontri ottenuti e quindi relegare in Q1 le due Rosse. Tuttavia, su asfalto bagnato, i valori potrebbero rimescolarsi e questo non sarebbe di certo sgradito al “Dovi” ed al maiorchino.

In Moto2 e Moto3 ci sarà il solito scontro Italia-Spagna: nella media cilindrata Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia vanno a caccia di conferme, opposti ad Alex Marquez mentre minima cilindrata la truppa guidata da Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vorrà contrastare Jorge Martin e soci

.

Su che canale vedere le qualifiche del GP d’Argentina?

Di seguito la programmazione del sabato delle qualifiche del GP d’Argentina, seconda prova del Motomondiale 2018. La copertura televisiva in diretta sarà sui canali Sky Sport e IN CHIARO su TV8. Inoltre sarà possibile seguire l’evento in DIRETTA LIVE testuale su OASport.

La programmazione di OASport

Sabato 7 aprile

ore 14.00-14.40, Moto3, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 14.55-15.40, Moto2, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 15.55-16.40, MotoGP, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 17.35-18.15, Moto3, Qualifiche, DIRETTA LIVE

ore 18.30-19.15, Moto2, Qualifiche, DIRETTA LIVE

ore 19.30-20.00, MotoGP, Prove libere 4, DIRETTA LIVE

ore 20.10-20.25, MotoGP, Qualifica 1, DIRETTA LIVE

ore 20.35-20.50, MotoGP, Qualifica 2, DIRETTA LIVE

giandomenico.tiseo@oasport.it

