MotoGP in tv, GP Argentina 2018: come vedere in diretta e in differita la gara. Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8

Sarà ancora un duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso anche il Gran Premio di Argentina? La MotoGP è pronta per il secondo appuntamento stagionale in un circuito, come Termas de Rio Hondo, nel quale può accadere sempre di tutto ed i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come se non bastasse potrebbe metterci lo zampino anche il meteo per sparigliare ulteriormente le carte, in vista di una gara quanto mai emozionante. I campioni della classe regina saranno di scena alle ore 20.00 italiane (le 16.00 nel nord dell’Argentina) per cui andiamo a conoscere nel dettaglio tutti i modi per seguire in diretta l’evento.

GP ARGENTINA 2018 MOTOGP

ore 20.00 in diretta su Sky SportMotoGP HD (canale 208) sarà live ed in chiaro anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). La gara sarà visibile in diretta anche sul canale Sky Sport2 (202).

Le repliche saranno previste alle ore 23.15 e 00.30 su Sky SportMotoGP HD

In streaming sarà possibile seguire il Gran Premio anche tramite SkyGo (riservato ai soli abbonati) sia su smartphone, che su tablet che sul pc.

OASport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE scritta per non perdersi nemmeno un secondo di questo secondo appuntamento del Mondiale MotoGP.

