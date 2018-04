MotoGP, GP Argentina 2018: su che canale vederlo in tv? C’è la Diretta in chiaro e gratis su TV8! L’orario e il programma

Nel weekend del 7-8 aprile si disputerà il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si accendono i bolidi dopo l’esordio stagionale in Qatar e si preannuncia grande spettacolo nelle tre classi. Marc Marquez vuole tornare subito al successo dopo essere stato battuto da Andrea Dovizioso che invece va a caccia di un grandioso bis dopo il trionfo di Losail, attenzione a Valentino Rossi che sembra avere i mezzi per competere ai massimi livelli, può dire la sua Dani Pedrosa mentre Jorge Lorenzo e Maverick Vinales sono in cerca di riscatto.

Sabato si svolgeranno le ultime prove libere e le qualifiche, poi domenica spazio alle gare. Il GP di Argentina 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP per tutti gli abbonati ma anche su TV8, totalmente gratis e in chiaro: le gare nel tardo pomeriggio e prima serata saranno assolutamente affascinanti, tutte da gustare metro dopo metro per non perdersi davvero nulla in tempo reale. Previste naturalmente anche la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Motomondiale. Gli orari sono italiani (in Argentina sono indietro cinque ore rispetto a noi).

SABATO 7 APRILE:

14.00-14.40 Moto3 – Prove libere 3

14.55-15.40 Moto2 – Prove libere 3

15.55-16.40 MotoGP – Prove libere 3

17.35-18.15 Moto3 – Qualifiche

18.30-19.15 Moto2 – Qualifiche

19.30-20.00 MotoGP – Prove libere 4

20.10-20.25 MotoGP – Qualifica 1

20.35-20.50 MotoGP – Qualifica 2

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GP ARGENTINA 2018: COME SEGUIRLO LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV?

Il GP di Argentina sarà trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e anche su TV8, gratis e in chiaro (prove libere e warm-up solo su Sky)

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













