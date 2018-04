Valtteri Bottas, GP Bahrein 2018: “Dobbiamo migliorare nella prestazione sul singolo giro”

Terzo a 563 millesimi di secondo dal leader Kimi Raikkonen (Ferrari) dopo le FP2, a precedere il compagno di squadra Lewis Hamilton, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha analizzato il day-1 del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1, sul tracciato di Sakhir.

Il finnico si è dichiarato parzialmente soddisfatto del feeling con la W09 conscio che alcuni aspetti, relativi alla prestazione pura, vanno migliorati: “A ogni giro la confidenza e l’aderenza miglioravano, così come il bilanciamento della monoposto, quindi dovevamo continuamente fare delle previsioni per la sessione successiva, così come per i singoli run – le parole di Bottas riportate da f1grandprix.motorionline.com.

“Domani la situazione sarà la medesima, Il nostro obiettivo principale oggi è stato quello di far lavorare a dovere le mescole più morbide. Con le supersoft i tempi erano molto simili a quelli registrati con le soft, quindi, tirare fuori il massimo dalla gomma rossa sarà il fattore chiave in vista di sabato. La macchina era ok oggi, ma dobbiamo ancora trovare un po’ di passo, specialmente sul singolo giro. C’è ancora del lavoro da fare, insomma”, ha concluso Valtteri confermando le difficoltà della Mercedes nell’esprimere velocità con gli pneumatici più morbidi.













