F1, Ferrari va all-in a Barcellona: nuovo pacchetto di sviluppi sul circuito del Montmeló

Ne hanno parlato in maniera approfondita i colleghi di formu1a.uno, ma il tutto è stato confermato dall’ufficio tecnico della Ferrari. La scuderia di Maranello ha deciso di deliberare un sostanzioso pacchetto evolutivo per la SF-24, al fine di migliorare le prestazione della Rossa su uno dei tracciati più selettivi dell’intero calendario iridato, vale a dire il Montmeló (Spagna), dal 21 al 23 giugno.

Dopo la debacle in Canada, il team del Cavallino Rampante ha deciso di correre ai ripari, volendo quindi anticipare i tempi di introduzione di questo nuovo materiale, che in un primo momento era previsto per il fine-settimana di Silverstone (Gran Bretagna), dal 5 al 7 luglio.

“Abbiamo ancora un campionato davanti a noi. Sicuramente avremo fine settimana difficili, ma ne avremo anche di buoni. La cosa più importante è mantenere lo stesso approccio, continuare a svilupparsi e continuare a risolvere i problemi. Non siamo campioni del mondo dopo un buon fine settimana, e non siamo dispersi dopo un week end difficile. Torneremo in Spagna e riprenderemo il ritmo“, ha dichiarato il Team Principal, Frederic Vasseur.

Si parla di un nuovo fondo, modifiche alla parte posteriore, interventi nella zona del vassoio e del diffusore e altre migliorie affinché la macchina possa comportarsi meglio nelle curve a bassa velocità di percorrenza. Vedremo se questo step darà i frutti sperati in termini di tempo sul giro o meno.