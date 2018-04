Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018 – Il calendario completo: programma, orari e tv. Spettacolo in laguna, come seguire le gare

Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di ginnastica artistica, grande Classica della Polvere di Magnesio: al PalaArrex andrà in scena una delle gare più prestigiose e importanti del calendario internazionale, per tasso tecnico inferiore soltanto a Mondiali ed Europei. Le migliori Nazioni del circuito si sfideranno in laguna, dieci Paesi partecipanti e oltre 80 ginnaste in gara per una fine settimana davvero imperdibile e appassionante.

L’Italia è pronta per mettersi in luce e per incontrare le tanti Nazionali che hanno deciso di accettare l’invito della Gymnasium Treviso, impeccabile organizzatrice dell’evento. Le azzurre se la dovranno vedere con gli USA di Ragan Smith (le Campionesse Olimpiche e del Mondo non sono presenti con la squadra ma soltanto con alcune individualiste dopo lo scandalo abusi sessuali), la Russia di Angelina Melnikova, la quotata Cina, la sempre blasonata Romania, il Brasile di Flavia Saraiva, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, il Canada.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del Trofeo di Jesolo 2018 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Volare.tv (web tv federale a pagamento) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 APRILE:

09.30 Gara a squadre e individuale – Juniores

16.00 Gara a squadre e individuale – Seniores

DOMENICA 15 APRILE:

14.30 Finali di Specialità (juniores e seniores)