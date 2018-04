F1, GP Bahrein 2018: le previsioni meteo per il weekend. Sole cocente a Sakhir, problemi per le gomme?

Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1 2018. Si torna in pista dopo la gara di Melbourne vinta da Sebastian Vettel grazie a un’ardita tattica della Ferrari che ha così sconfitto Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo cerca un pronto riscatto, il tedesco vuole la doppietta per continuare a sognare in grande.

Il meteo non condizionerà il fine settimana, le previsioni sono estremamente confortanti: il sole regnerà sovrano a Sakhir com’era logico che fosse, temperature attorno ai 30 °C che però potrebbero mettere in difficoltà i piloti e anche gli pneumatici.













FOTOCATTAGNI