MotoGP, GP Argentina 2018: Marc Marquez stende Valentino Rossi, il box Yamaha non accetta le scuse

Doveva essere un GP trionfale quello di Argentina per Marc Marquez e invece lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori in una corsa già folle di suo, visto l’inizio ritardato e l’avvio particolare (clicca qui per saperne di più).

Ebbene, lo spagnolo ha iniziato il suo show in negativo con una “partenza non partenza”, spegnendo la sua Honda e disponendosi in griglia contro il regolamento. Una situazione che, dopo pochi giri in corsa, è stata sanzionata con un “drive through”. Poco dopo, per la fretta di recuperare, il 93 è venuto a contatto con Aleix Espargarò (Aprilia) costringendo l’iberico ad allargare la traiettoria. Campione del mondo che, quindi, ha dovuto restituire la posizione e ricominciare da capo.

Tuttavia, la furia agonistica di Marc non si è esaurita e, dopo essersi reso protagonista di una risalita incredibile, il centauro della Honda, azzardando una frenata troppo al limite su Valentino Rossi, ha travolto il “Dottore” facendolo cadere. Ultimo episodio di una gara da dimenticare per lui.

Una corsa che, per Valentino, si è conclusa al 19° posto mentre per Marc al 18°, vista la penalità di 30″. Sanzione che, però, stando a quelle che sono le voci provenienti dal paddock, potrebbe essere più severa nei suoi confronti. Si attendono, in questo senso, sviluppi sulle decisioni della direzione gara.

C’è da dire che lo spagnolo, poco dopo la gara, ha provato a scusarsi con il pilota di Tavullia ma il team dell’italiano ha invitato Marquez a desistere non accettando l’assunzione di responsabilità da parte sua. “Non venire qui!”, le parole di Alessio Salucci. La tregua tra i due è già finita!













