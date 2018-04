MotoGP, GP Argentina 2018: gara (domenica 8 aprile). Programma, orari e tv

Seconda gara dell’anno in MotoGP. Sul circuito di Termas de Río Hondo si rinnova il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Lo spagnolo sembra favorito, soprattutto perché la prima giornata di libere è stata decisamente negativa per l’italiano. Ma il weekend è lungo e in gara potrà succedere di tutto. Nessuno è escluso dalla vittoria: Valentino Rossi spera di fare passi avanti con la sua Yamaha, al pari di Maverick Viñales, senza sottovalutare Johann Zarco, Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow.

Sarà una gara avvincente, che si svolgerà domenica 8 aprile nella prima serata italiana, alle 20.00 (in Argentina saranno le 17). La diretta televisiva sarà sia sul satellite, su Sky Sport MotoGP HD, sia in chiaro, su TV8.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara della MotoGP del GP di Argentina.

Il programma

Domenica 8 aprile

ore 20.00 MotoGP – Gara













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Valerio Origo