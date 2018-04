MotoGP, GP Argentina 2018: a che ora comincia la gara? Il programma, l’orario e come vederla in tv. Il palinsesto di Sky e TV8

Domenica 8 aprile si correrà il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il weekend si scalda con le gare in programma sul circuito delle Termas de Rio Hondo: il tracciato sudamericano, ormai grande classica del campionato, sarà il teatro di una nuova grande sfida tra i centauri che si danno battaglia per la vittoria.

Marc Marquez sembra partire con tutti i favori del pronostico, desideroso di mettere il primo sigillo stagionale. Attenzione alla voglia di rivalsa di Andrea Dovizioso vincitore a Losail tre settimane fa. Valentino Rossi ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco e consacrarsi nella sua infinita immortalità, attenzione a non sottovalutare il buon Dani Pedrosa e il possibile riscatto di Jorge Lorenzo e Maverick Vinales. Nelle classi inferiori imperdibile lo show fatto di sorpassi e controsorpassi in Moto3, mentre in Moto2 occhi puntati sui nostri Mattia Pasini e Francesco Bagnaia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara del GP di Argentina, prova valida il Mondiale MotoGP 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8 gratis e in chiaro, diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

14.40-15.00 Moto3 – Warm Up

15.10-15.30 Moto2 – Warm Up

15.40-16.00 MotoGP – Warm Up

17.00 Moto3 – Gara

18.20 Moto2 – Gara

20.00 MotoGP – Gara

GARA GP ARGENTINA 2018: COME VEDERLA IN TV E STREAMING? DIRETTA, DIFFERITA E REPLICA

Le gare del GP di Argentina 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (a pagamento) e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Sky Sport F1 trasmetterà anche una replica della gara MotoGP alle ore 23.30 oltre a quelle in programma nel rullo notturno.

Diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.













FOTOCATTAGNI