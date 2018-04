MotoGP, GP Americhe 2018: il programma completo. Orario d’inizio e come seguire la gara in tv

Domenica 21 aprile si disputeranno le gare del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Tutti in pista ad Austin per una giornata davvero scoppiettante e imperdibile che sicuramente regalerà grandi emozioni e che sarà davvero molto divertente.

Nella classe regina si torna a gareggiare dopo la corrida di Termas de Rio Hondo, Marc Marquez partirà con tutti i favori del pronostico ma Valentino Rossi vuole ruggire e cercherà di mettere freno al desiderio di vittoria del Campione del Mondo: il Dottore ha un conto da regolare e ci metterà il cuore per stargli davanti sebbene questo tracciato sia un vero e proprio feudo dello spagnolo capace sempre di vincere. Attenzione anche ad Andrea Dovizioso che ha bisogno di punti in ottica classifica generale, Maverick Vinales sembra essere pimpante e ha le carte in regola per fare una bella gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Austin. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8; diretta streaming su Sky Go e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 22 APRILE:

15.40-16.00 Moto3 – Warm up

16.10-16.30 Moto2 – Warm up

16.40-17.00 MotoGP – Warm up

18.00 Moto3 – Gara

19.20 Moto2 – Gara

21.00 MotoGP – Gara

GP AMERICHE 2018: COME GUARDARE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING. PALINSESTO REPLICHE

Le gare saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Le gare e anche tutti i warm up saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP per tutti gli abbonati.

Disponibile la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport.

La gara della MotoGP sarà trasmessa in replica su Sky Go alle ore 23.15 e nel rullo notturno insieme alle sintesi delle classi inferiori.













FOTOCATTAGNI