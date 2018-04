LIVE MotoGP, GP Americhe 2018 in DIRETTA: gara. Marquez imbattibile, 4° Rossi, 5° Dovizioso

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Austin (Stati Uniti) prepariamoci a vivere una gara di grande pathos e tensione.

Maverick Vinales partirà dalla pole, dopo che lo spagnolo della Yamaha aveva ottenuto il secondo crono. La penalizzazione comminata, però, a Marc Marquez, per aver danneggiato proprio Vinales nel corso delle qualifiche, è costata tre posizioni in griglia al Cabronçito che partirà dalla quarta piazza, proprio davanti a Valentino Rossi. Potremmo vederle delle belle alla prima curva.

Il “Dottore” si è detto piuttosto confidente nell’ottica gara. Pertanto considerarlo nel roster dei protagonisti d’obbligo, partendo dal presupposto che domani non vi dovrebbero essere sorpresa dal punto di vista meteorologico. Le previsione parlano di una giornata soleggiata.

Chi invece è in difficoltà è la Ducati. Andrea Dovizioso non è andato oltre l’ottavo tempo nelle qualifiche. Del resto il “Dovi” lo aveva detto che sarebbe stato un weekend difficile ed le sue aspettative sono state confermate. Bisognerà limitare i danni per portare a casa più punti possibili per il campionato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP delle Americhe, terza prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 21.00. Buon divertimento!

21.45 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

21.43 Un quinto posto importante per Dovizioso, perché gli consente di prendersi la testa del Mondiale con 46 punti, appena uno in più di Marquez. 3° Vinales a quota 41, 4° Zarco a 38. Classifica davvero cortissima. Rossi è a 29 punti, comunque ancora in corsa.

21.42 Marc Marquez domina il GP delle Americhe davanti a Maverick Vinales. 3° Iannone, al primo podio stagionale. 4° Valentino Rossi, 5° un buon Andrea Dovizioso, che ha ottenuto il massimo possibile oggi. 6° Zarco, 7° Pedrosa, 8° Rabat, 9° Miller, 10° Aleix Espargarò, 11° Lorenzo, 12° Petrucci.

ULTIMO GIRO! Rimonta quasi impossibile per Iannone.

-2 Iannone tenta la rimonta disperata su Vinales e si porta a 1″3.

-2 Posizioni ormai definite. Marquez sta dominando, poi Vinales, Iannone, Rossi e Dovizioso che ha rifilato subito 7 decimi a Zarco.

-3 SORPASSO CHIRURGICO di Dovizioso su Zarco! Il forlivese è quinto. Grazie a questo piazzamento, sarebbe primo nel Mondiale con un solo punto di vantaggio su Marquez.

-4 Marquez avviato verso la sesta vittoria (in 6 edizioni…) ad Austin. 6 secondi su Vinales, che è tornato ad avere 1″9 su Iannone. 4° Rossi, ormai lontanissimo dal podio (3″5). 5° Zarco, tallonato da Dovizioso.

-5 Iannone recupera due decimi su Vinales e si riporta a 1″5. Ci crede ancora per il secondo posto. Intanto Lorenzo precipita in undicesima piazza.

-5 Pedrosa si è staccato da Dovizioso e si accontenta della settima posizione.

-6 Per ora Dovizioso non azzarda il sorpasso su Zarco.

-6 Marquez ora sta amministrando. E’ all’80%. Ciò nonostante, il vantaggio su Vinales è di 6 secondi!

-7 Rossi sembra essersi arreso. Iannone è ormai a 2 secondi. Il Dottore ha finito le gomme. L’unica battaglia in pista è quella tra Zarco e Dovizioso per la quinta posizione.

-8 Dovizioso è molto vicino a Zarco. Un quinto posto molto importante per la classifica generale.

-9 Prime quattro posizioni consolidate. Marquez viaggia con 5″4 su Vinales. Iannone è terzo a 1″5 da Vinales, Rossi 4° a 1″5 dal podio.

-9 Caduto Rins, era ottavo.

21.22 La caduta di Crutchlow.

-10 Per Dovizioso l’obiettivo massimo è il quinto posto. Zarco è lontano 4 decimi, ma in scia al forlivese della Ducati c’è Pedrosa…9° Lorenzo.

-11 Marquez in testa con 4″5 su Vinales. Quest’ultimo ha un vantaggio di 9 decimi su Iannone e 1″9 su un Rossi in grande difficoltà.

-12 Non si sta mettendo bene per Valentino Rossi, che perde terreno da Vinales e Iannone.

-12 CADUTO CRUTCHLOW! A terra il leader del Mondiale. Dovizioso guadagna una posizione ed è sesto.

-12 Gomma media all’anteriore e al posteriore per Rossi e Vinales. Iannone e Marquez la dura al posteriore.

-13 Nessuna gestione. Marquez spinge sempre al limite.

-13 Marquez guida con 4″5 su Vinales, Iannone e Rossi. A 6″2 Zarco, Crutchlow e Dovizioso, che ora fa fatica e deve guardarsi le spalle da Pedrosa.

-14 Sorpasso deciso di Vinales su Iannone. Ora anche Rossi deve sbarazzarsi dell’abruzzese per non perdere contatto dal compagno di squadra.

-14 Marquez mostruoso, sta girando circa 8 decimi al giro più veloce rispetto alle Yamaha…

-15 2’04″605 per Marquez. Se non sbaglia, questa gara è vinta per lo spagnolo. Ad Austin è imbattibile. Iannone in crisi, ripreso da Vinales e Rossi.

-15 Vinales e Rossi stanno andando a riprendere Iannone. Dovizioso in scia a Zarco per la quinta posizione.

-16 Marquez sta facendo una gara a parte, 1″5 su Iannone.

21.10 Il tentativo di sorpasso di Iannone su Marquez….

-16 VAI DOVIZIOSO! Sorpassa Crutchlow ed è sesto! Oggi bisogna limitare i danni e perdere meno punti possibili!

-17 Ora Marquez se ne va, non vuole correre rischi. 7 decimi di vantaggio su Iannone, che a sua volta ne ha 1″2 su Vinales e Rossi. A seguire Zarco, Crutchlow e Dovizioso. 8° Pedrosa, 9° Lorenzo.

-18 PAZZESCO IANNONE! Attacca Marquez, lo supera, poi finisce lungo e viene riscavalcato.

21.06 Il sorpasso di Marquez su Iannone.

-18 Giro record di Iannone, pazzesco! Resta incollato a Marquez, mentre a 1″2 Vinales, tallonato da Rossi. Sempre settimo Dovizioso.

-19 ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Gran sorpasso su Crutchlow! E’ quarto e ora va all’assalto di Vinales! Scatenato!

21.04 Le immagini della partenza.

-19 Marquez scavalca Iannone e prova subito a scappare. 3° Vinales, poi Crutchlow, Rossi e Zarco. 7° Dovizioso. 8° Pedrosa, 9° Rins, 10° Pedrosa.

-20 Contatto tra Zarco e Rossi! Il francese ruvido come sempre!

-20 giri all’arrivo: Marquez è già in scia a Iannone, molto aggressivo. Rossi attacca Zarco e lo salta! Il Dottore è quinto.

1° giro/20 PARTITI! Iannone al comando su Marquez e Vinales. Rossi è sesto.

20.59 Marquez non ha mai perso ad Austin: 5 vittorie in 5 edizioni. Infilerà la sesta? Sembra tutto apparecchiato, ma mai dire mai…

20.58 Giro di ricognizione!

20.57 Zarco e Iannone daranno tutto nei primi giri. Saranno ossi durissimi per chiunque. Non hanno nulla da perdere….

20.56 Saranno 20 i giri da percorrere.

20.54 Attenzione a Cal Crutchlow. Il britannico, a sorpresa, guida la classifica generale. Oggi parte settimo, ma può inserirsi nella lotta per il podio.

20.52 Inno americano.

20.50 Valentino Rossi sta cercando la massima concentrazione. Dopo le polemiche di Termas de Rio Hondo, oggi serve un grande risultato in pista.

20.48 Sulla carta Marquez ha un passo superiore a tutti, anche di 3-4 decimi. Proverà a scappare sin da subito? Sarebbe importante riuscire a non concedere troppo spazio allo spagnolo nei primi giri.

20.47 Jorge Lorenzo va a posizionarsi sulla griglia di partenza.

20.45 15 minuti alla partenza! Ricordiamo la griglia di partenza: in prima fila Vinales, Iannone e Zarco; in seconda Marquez, Rossi e Lorenzo; in terza Crutchlow, Dovizioso e Pedrosa.

20.41 Grande occasione per Andrea Iannone. Partirà dalla seconda posizione e, almeno nei primi giri, sembra poter avere il passo per giocarsela. Serve una risposta alla Suzuki che si sta guardando attorno sul mercato…

20.38 Andrea Dovizioso dovrà limitare i danni. Partirà dall’ottava posizione, nel warm-up ha mostrato progressi. Il podio sembra difficile, l’obiettivo è la top5.

20.35 C’è grande attesa per quello che accadrà alla prima curva. Valentino Rossi e Marc Marquez partiranno fianco a fianco. Saranno di nuovo scintille?

20.33 Intanto l’Italia ha già festeggiato in Moto2 con un grande Francesco Bagnaia.

20.31 Tra i piloti che si sono espressi in maniera ottimistica in vista della gara c’è Cal Crutchlow che spiega di avere a disposizione un ritmo interessante

20.29 Il weekend ci ha fatto vedere che Marquez, anche in questa occasione, sembra avere i favori del pronostico, ma Yamaha e Suzuki sono vicine. Latita un po’ la Ducati..

20.26 Il Gran Premio delle Americhe, nel complesso, ha sorriso poco ai colori italiani. Il migliore anno è stato proprio il 2017 con i successi di Romano Fenati in Moto3 e, come detto, di Morbidelli in Moto2. Romano Fenati aveva centrato il successo anche nel 2016.

20.24 Tra i piloti impegnati oggi che hanno già vinto sul COTA, oltre a Marquez, abbiamo Jack Miller (in Moto3 nel 2014) Franco Morbidelli (un anno fa in Moto2), Maverick Vinales (in Moto2 nel 2014) e due volte Alex Rins (nel 2013 in Moto3 e nel 2016 in Moto2). Valentino Rossi è ancora a bocca asciutta in Texas, uno dei pochissimi tracciati sui quali non ha mai centrato il gradino più alto del podio.

20.22 Ancor più impressionante guardare il ruolino di marcia del numero 93 quando si corre negli States. Oltre ai 5 successi di Austin, infatti, aveva conquistato anche 3 vittorie ad Indianapolis in MotoGP, e due ai tempi della Moto2. Bisogna tornare al 2010 per trovare un Marc Marquez giù dal primo gradino del podio di una gara americana..

20.20 Nelle cinque edizioni precedenti, come è ben noto, abbiamo assistito al dominio di Marc Marquez, in grado di vincere 5 gare su 5, condite anche dalla pole position. Quella di ieri (nonostante la penalità) è stata la sesta. Ecco le immagini dell’incomprensione tra lo spagnolo e Vinales che è costato tre posizioni in griglia al campione del mondo in carica

20.18 Andiamo a rivedere la classifica generale del Mondiale MotoGP 2018:

1 CAL CRUTCHLOW LCR HONDA 38 PUNTI

2 ANDREA DOVIZIOSO DUCATI 35 PUNTI

3 JOHANN ZARCO YAMAHA TECH3 28 PUNTI

4 MAVERICK VINALES YAMAHA 21 PUNTI

5 MARC MARQUEZ HONDA 20 PUNTI

6 JACK MILLER DUCATI PRAMAC 19 PUNTI

7 DANILO PETRUCCI DUCATI PRAMAC 17 PUNTI

8 VALENTINO ROSSI YAMAHA 16 PUNTI

9 ALEX RINS SUZUKI 16 PUNTI

10 ANDREA IANNONE SUZUKI 15 PUNTI

..

14 FRANCO MORBIDELLI HONDA 6 PUNTI

20.17 Rispetto alla giornata di ieri, oggi splende il sole e la temperatura si avvicina ai 25°. Condizioni ideali per lo spettacolo!

20.15 Dopo la penalità inflitta a fine qualifiche a Marquez, la griglia di partenza è stata modificata. Ecco i primi 12 al via..

1 VINALES 2 IANNONE 3 ZARCO

4 MARQUEZ 5 ROSSI 6 LORENZO

7 CRUTCHLOW 8 DOVIZIOSO 9 PEDROSA

10 PETRUCCI 11 RINS 12 ESPARGARO

20.14 Anche nel Warm-up disputato nel corso della mattinata texana il più veloce è stato Marquez con ampio margine su Crutchlow, Vinales e Iannone. 11esimo Rossi

20.12 Ci stiamo avvicinando al terzo appuntamento di una stagione che, al momento, ha già fatto vedere e detto moltissimo. In Qatar la vittoria andò a Dovizioso, in Argentina a Crutchlow. Oggi si corre in un vero e proprio feudo di Marc Marquez.. ci saranno sorprese?

20.10 Benvenuti al Circuit of the Americas! Tra 50 minuti scatterà la gara della MotoGP! Spettacolo assicurato ad Austin dopo i successi di Jorge Martin in Moto3 e del nostro Francesco “Pecco” Bagnaia in Moto2!

