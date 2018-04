MotoGP 2018, cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina: può saltare una gara?

Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella incurante del regolamento, fino allo speronamento su Valentino Rossi passando per gli illeciti contatti con Espargarò e Rabat. Uno show non degno di chi è Campione del Mondo e dovrebbe essere un esempio irreprensibile in pista.

Tutti i colleghi si stanno lamentando dell’atteggiamento tenuto dall’iberico, già in passato protagonista di episodi molto discutibili. Il Dottore in testa chiede che vengano presi dei seri provvedimenti dalla Dorna ma cosa si può concretamente fare? A norma di regolamento il caso è chiuso perché sono state già prese decisioni in gara (o subito dopo): Marc Marquez è stato penalizzato dopo il traguardo con 30” per guida irresponsabile a causa del contatto con il centauro di Tavullia, prima era stato sanzionato con un ride through per l’illecito commesso in partenza e nel frattempo era stato ammonito per la manovra su Espargarò (ha dovuto restituire una posizione). Stando alle regole non ci sarebbe spazio per infliggere ulteriori sanzioni e/o penalità anche se quanto visto in pista va oltre l’ordinario.

Cosa rischia il Cabronçito? Per il momento molto poco a meno che la Dorna non decida di dare un segnale forte all’intero movimento e al mondo sportivo: fargli saltare la prossima gara ad Austin o farlo partire almeno in fondo allo schieramento (come fatto con Valentino Rossi dopo il noto episodio in Malesia) potrebbero essere delle opzioni anche se è molto più probabile che si proceda con un semplice ammonimento nella speranza che Marquez si dia una calmata in pista.













FOTOCATTAGNI