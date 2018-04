MotoGP, anche Dall’Igna contro Marquez: “È andato oltre il limite”

Una polemica senza fine. I sorpassi di ieri nel GP d’Argentina effettuati da Marc Marquez nei confronti di Espargaro e, soprattutto, Valentino Rossi (con la giuria che l’ha penalizzato di 30”), non sono piaciuti a tanti degli addetti ai lavori nel circuito. Ad intervenire su AS, quotidiano sportivo spagnolo, è stato il Direttore Generale di Ducati Corse Luigi Dall’Igna.



“Marquez è andato oltre il limite e questa guerra è negativa per il nostro sport. Sicuramente, Marc ha superato il limite e avrebbe potuto prendersi del tempo per migliorare le cose. Capisco che il problema che ha avuto all’inizio lo abbia innervosito, ma poi è stato troppo nervoso durante la gara. Con più tranquillità, avrebbe potuto fare una gara meravigliosa”.

Sulle scuse rifiutate da Valentino Rossi: “Questa guerra è sempre un male per il nostro sport, ma tutti siamo uomini e a caldo agiamo in modo non troppo brillante. Fa parte della condizione umana…”.

Infine un discorso sui suoi piloti, in chiave contratti: “Penso che finiremo per trovare l’accordo con Dovizioso, ma sono sempre contratti importanti ed è normale che ci sia il tiro alla fune da ambe le parti. Fa parte del gioco e non vedo questo come un problema. Per quanto riguarda Lorenzo non è il momento di parlare del contratto. Bisogna aspettare un pò per per vedere come va”.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

FOTOCATTAGNI