Motocross, Mondiale 2018: Tony Cairoli dovrà superarsi per avere la meglio di Jeffrey Herlings in questa stagione

Se Tony Cairoli vorrà davvero puntare al suo decimo titolo iridato dovrà davvero disputare la migliore stagione della sua carriera in questo Mondiale MXGP 2018. Il fuoriclasse nato a Patti, infatti, sa che, mai come quest’anno, se la dovrà vedere con un rivale quanto mai temibile: l’olandese Jeffrey Herlings. I punti di distacco in classifica generale, per ora, sono solamente 10, ma dopo quattro appuntamenti di questo campionato c’è la netta sensazione che il giovane astro nascente della Motocross sia un osso davvero duro da addentare.

191 punti totalizzati in 8 gare, con 4 successi (due doppiette tra GP d’Europa e GP del Trentino) sono il ruolino di marcia di Herlings che, proprio in casa di Cairoli, a Pietramurata, ha centrato due vittorie che hanno lasciato davvero a bocca aperta. Se Gara-1 lo ha visto partire e volare via incontrastato, nella seconda manche l’olandese ha gestito un brutto scatto e, metro dopo metro, è andato a riprendere Cairoli, lo ha superato di slancio, e non gli ha dato la minima possibilità di replica. 50 punti quanto mai meritati dopo che l’italiano aveva realizzato lo stesso bottino in Spagna.

Siamo di fronte ad un grandissimo duello che ci regalerà emozioni a non finire lungo tutta l’annata. Da una parte l’esperto campione Tony Cairoli, dall’altra il giovane Jeffrey Herlings. Al momento i favori del pronostico sono sulle spalle dell’olandese, mentre il numero 222 è davanti ad una delle sfide più importanti ed eccitanti della sua illustre carriera. Se, infatti, Cairoli riuscirà a mettersi la stella sul petto, ovvero i 10 titoli mondiali, lo farà superando un grandissimo campione che, per quanto visto, sarà probabilmente il suo più degno erede. Centrare un risultato simile sarebbe una sfida enorme per il siciliano che sa benissimo cosa lo attende nelle prossime uscite. Cairoli contro Herlings. Chi la spunterà?

Foto: Valerio Origo