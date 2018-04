Superbike, GP Spagna 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana ad Aragon

Il Mondiale Superbike 2018 è pronto per il suo terzo capitolo. Dopo l’esordio in Australia, e la seconda gara in Thailandia, si arriva in Europa per il Gran Premio di Aragon che ci darà la conferma, o meno, sul fatto che questa stagione sarà decisamente più combattuta rispetto a quanto visto un anno fa. La doppietta di Marco Melandri a Phillip Island, ed i successi di Jonathan Rea e Chaz Davies a Buriram spiegano molto sull’equilibrio che si sta vivendo nel Mondiale dedicato alle derivate di serie. Davanti a tutti in classifica c’è sempre il campione del mondo della Kawasaki, ma Marco Melandri è distante appena due punti. Il fine settimana di Aragon, dunque, potrebbe riservarci grande spettacolo nelle due gare previste. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma completo di questo terzo appuntamento stagionale e come seguirlo in tv. OASport seguirà l’evento in maniera capillare per non farvi perdere nemmeno un istante del duello tra Jonathan Rea e Marco Melandri.

PROGRAMMA COMPLETO GP ARAGON 2018

Venerdì 13 aprile

ore 9.45-10.25 Prove libere 1

ore 12.30-13.10 Prove libere 2

ore 16.05-16.45 Prove libere 3

Sabato 14 aprile

ore 8.45-9.05 Prove libere 4

ore 10.30-10.45 SuperPole 1

ore 10.55-11.10 SuperPole 2

ore 13.00 GARA-1 GP ARAGON

Domenica 15 aprile

ore 9.35-9.50 Warm-Up

ore 13.00 GARA-2 GP ARAGON

IN TV – Il Mondiale Superbike sarà trasmesso su Mediaset e Eurosport. I canali saranno Italia1 e Mediaset Italia2 (canale 35 del digitale terrestre) mentre per quanto riguarda Eurosport1 il canale è il 210 di Sky e Eurosport2 è il 211, mentre sono il 386 e 387 del digitale terrestre).

