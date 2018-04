F1, Liberty Media vuole i sorpassi e i team rispondono picche: “Non rivoluzioniamo le vetture per il 2019”

Liberty Media ha presentato le linee guida per la Formula Uno che verrà (a partire dal 2021, a termine del patto della concordia) ma i team non sembrano aver digerito le proposte avanzate dai proprietari del Circus. Gli americani hanno chiesto ai direttori tecnici di intervenire per favorire i sorpassi già a partire dal 2019 ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, i team hanno risposto picche ritenendo che non ci sono i tempi per modificare i progetti già avviati per la prossima stagione.

Ross Brawn e compagnia avrebbero chiesto alle scuderie di studiare ali anteriori e posteriori che riducano le turbolenze per chi insegue, in modo da garantire attacchi e duelli. Il piano è però stato respinto, l’unica ipotesi considerabile sarebbe quella di aumentare le zone di DRS ma difficilmente si seguirà questa strada. Si tratta soltanto delle prime scaramucce, la battaglia si accenderà martedì 17 aprile: dopo il GP di Cina, i team si troveranno per una riunione strategica proprio sulle regole del 2021, lì emergeranno tutti gli attriti tra Liberty Media e le due scuderie più importanti. Ferrari e Mercedes, infatti, non si trovano d’accordo con le linee guida e anzi Maranello ha anche minacciato di abbandonare la F1.

Il problema maggiore riguarderebbe il tetto ai costi che verrebbe fissato in 150 milioni di dollari a stagione, livellando così le differenze tra i team: i due colossi non accettano questa drastica riduzione e non sono disposti a sprecare il lavoro fatto dal 2014 a oggi.













FOTOCATTAGNI