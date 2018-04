Motocross, GP Trentino 2018: Jeffrey Herlings fa sua anche Gara-2 della MXGP, Tony Cairoli chiude secondo davanti a Desalle

Dopo la doppietta nel Gran Premio d’Europa Jeffrey Herlings si ripete anche nel Gran Premio del Trentino e vola via in classifica generale. L’olandese della KTM ha saputo gestire una partenza non perfetta, nella quale si era ritrovato al terzo posto, per andare a riprendere in breve tempo Tony Cairoli (KTM) e sorpassarlo dopo poche tornate. Da quel momento in avanti il leader della classifica mondiale non si è più voltato indietro, mettendo in mostra un ritmo impossibile per tutti, anche per il nove volte iridato. Cairoli, infatti, ha ceduto progressivamente terreno, fino a mollare la presa nelle ultime battute della corsa, tagliando il traguardo a 20.1 secondi dal dominatore di giornata. Completa il podio il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 31.0 (che si piazza in seconda posizione complessiva a Pietramurata), mentre quarto ha concluso l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 35.7.

Chiudono la top ten il francese Gautier Paulin (Husqvarna) a 38.6, sesto il belga Jeremy van Horebeek (Yamaha) a 39.5, settimo il francese Romain Febvre (Yamaha) a 40.4, ottavo lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 1:04, nono il russo Evgeny Bobryshev (Suzuki) a 1:08 mentre è decimo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 1:09.

Gli altri italiani: 13esimo Alessandro Lupino (Kawasaki) a 1:17, 24esimo Stefano Pezzuto (Yamaha) a un giro, 30esimo Nicola Recchia (Yamaha) a un giro, 33esimo Gianluca Di Marziantonio (KTM) a un giro, davanti a Francesco Muratori (KTM) con lo stesso distacco, mentre è 38esimo e ultimo Davide Bonini (KTM) che si è fermato dopo appena quattro tornate.

In classifica generale, quindi, scappa via Herlings già a quota 191 punti e +10 su Cairoli. Terzo Desalle a 145 punti, mentre è quarto Febvre a 135. Quinta piazza per Paulin a 129, sesta per Coldenhoff a 111 davanti a van Horebeek a 104.

