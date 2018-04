Motocross, GP Trentino 2018: Antonio Cairoli punta sulla gara di casa per distanziare Jeffrey Herlings

Quarto appuntamento in un solo mese per il Mondiale MXGP 2018 per un inizio di campionato tutto d’un fiato. Questo fine settimana sarà Pietramurata a prendere la scena per il Gran Premio del Trentino 2018. Sui 1660 metri del tracciato dal fondo solido tornerà all’ordine del giorno la grande sfida tra il nostro Antonio Cairoli e l’olandese Jeffrey Herlings che, per il momento, stanno monopolizzando vittorie e classifica generale nella classe regina. 141 punti a testa per i due grandi protagonisti della MXGP che vantano già 38 punti di vantaggio sul belga Clement Desalle e 40 sul francese Romain Febvre. Numeri che parlano chiaro riguardo all’avvio della stagione di questi grandi campioni che, nonostante la differenza di età, stanno dominando la scena.

Il divario che hanno già costruito in classifica rende complicata la rimonta per tutti gli altri. Dietro al francese Gautier Paulin (a quota 98 punti) per tutti gli altri il distacco diventa, sin da oggi, quasi irrecuperabile. Uno dei grandi favoriti per il successo finale, lo sloveno Tim Gajser, per esempio, accusa già 93 punti di gap rispetto a Cairoli e Herlings, per cui lo costringe ad una rimonta disperata da qui ad ottobre, con la consapevolezza di non poter commettere più nemmeno un passo falso.

Nella MX2, invece, prosegue il dominio assoluto del lettone Pauls Jonass. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto sei su sei nelle prime tre uscite stagionali, e può già gestire un margine di 30 punti sul più immediato inseguitore, il danese Thomas Kjer Olsen e 45 sullo spagnolo Jorge Prado. Per tutti gli altri, dall’australiano Hunter Lawrence in giù, per esempio, il ritardo valica i 50 punti e rende la situazione già delineata. Pauls Jonass, dunque, sbarca in Trentino per ritoccare il libro dei record, alla caccia della quarta doppietta di questo suo strepitoso inizio di 2018.

Il tracciato di Pietramurata, come detto, misura 1660 metri e presenta un fondo solido. Nel suo layout alterna diversi tratti veloci a salti e curve non semplici, che renderanno la vita complicata ai piloti. Sbagliare viene pagato a caro prezzo.

