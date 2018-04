MotoGP, parla Dall’Igna: “Qualche incomprensione con Lorenzo. Voglio la firma di Dovizioso”

Un momento non esaltante della carriera di Jorge Lorenzo che ha provato il passaggio alla Ducati ma non sta ottenendo i risultati che tutti si aspettavano e guarda dal basso verso l’alto il compagno di squadra Andrea Dovizioso. Qualche incomprensione per lo spagnolo anche con lo staff della casa di Borgo Panigale, come confessato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport da Gigi Dall’Igna, ingegnere della Rossa: “Litigio? È chiaro che non sempre le opinioni tra un direttore generale e il pilota possono collimare. Parlerei, più che di un battibecco, di un normale scambio di idee nell’ottica di fare il bene di entrambi”.

Prosegue: “Io sono convinto che se riuscirà a stare un po’ più calmo porterà tutta la squadra a lavorare meglio e sarà più facile per lui ottenere risultati”. Per quanto riguarda il mercato, che vede lo spagnolo in partenza: “Potrebbe andare via anche Dovi se è per questo. La trattativa sarà complicata e va gestita bene con entrambi i piloti. Io mi auguro di no, però potrebbe succedere”. Con l’azzurro però l’obiettivo è quello del rinnovo: “Ci stiamo lavorando. Mi piacerebbe chiudere entro Jerez”.

Spazio anche a Danilo Petrucci? “Lui è sicuramente il candidato più probabile”.

Poche certezze invece per il prossimo week-end, in Argentina, dove scatterà la seconda tappa del Mondiale: “L’anno scorso di sicuro non abbiamo fatto bene, la pista ci ha creato qualche difficoltà, ma questa volta mi aspetto di fare meglio”. Sulle rivali: “Sia Honda che Yamaha spaventano, ma dovendo fare una graduatoria, più la Honda”.













FOTOCATTAGNI