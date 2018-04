Motocross, GP Portogallo 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo del fine settimana ad Agueda

Archiviato l’appuntamento in Trentino, la stagione del motocross prosegue con il GP del Portogallo. Ad Agueda va in scena la quinta gara del Mondiale 2018, in cui proseguirà la sfida iridata tra Jeffrey Herlings e Antonio Cairoli. Ma il fine settimana non sarà riservato solamente alla classe regina, perché in pista ci saranno anche la MX2 e soprattutto la WMX, con Kiara Fontanesi a caccia di riscatto dopo il secondo posto di Pietramurata.

Il weekend di Agueda inizierà sabato 14 aprile con le Qualifying Races e proseguirà domenica 15 con la disputa delle gare. Tutto il weekend sarà visibile in streaming su Eurosport Player, mentre Eurosport 2 trasmetterà le gare, in diretta o leggera differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare di MXGP del GP del Portogallo.

Il programma

Sabato 14 aprile

ore 16.25 WMX – Gara-1

ore 17.25 MX2 – Qualifying Race

ore 18.10 MXGP – Qualifying Race

Domenica 15 aprile

ore 10.45 WMX – Gara-2

ore 14.15 MX2 – Gara-1

ore 15.15 MXGP – Gara-1

ore 17.10 MX2 – Gara-2

ore 18.10 MXGP – Gara-2













Foto: Pier Colombo